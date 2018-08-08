Дальний Восток идет на рекорд по добыче лосося

На Дальнем Востоке продолжается путина — сезон интенсивной рыбной ловли. На 7 августа объем выловленного тихоокеанского лосося перевалил за 271 тысячу тонн, что на 49 тысяч тонн или на 22% большего аналогичного прошлого рыболовного сезона.

В основном характерное для прошлых лет отставание ликвидируется за счет добычи на Камчатке. На полуострове из-за рыбного перепроизводства уже задумались о том, как справиться со столь огромным уловом — ни инфраструктура, ни ритейл, несмотря на прогнозы ученых, заранее предрекавших в этом году хорошую рыбалку, оказались к этому не готовы, пишет MagadanMedia

В целом в Камчатском крае поймано 238,4 тысячи тонн лосося (+58%), в Магаданской области — 4,4 тысячи (+131%), в Чукотском автономном округе — 1 тысяча тонн (+7%). «Неурожайным» выдался сезон в Сахалинской области — 14 тысяч тонн (-30%), в Приморском крае — 2,2 тысячи тонн (-71%) и в Хабаровском крае, где освоили всего 12 тысяч тонн (-73%). Такие цифры были озвучены в рамках очередного заседания штаба по организации лососевой путины на Дальнем Востоке.

"Картина в целом говорит о том, что мы опережаем по вылову лососей даже рекордный 2009 год и лишь немного уступаем 2011 году. Что касается отдельных видов, то освоенный объем горбуши — третий показатель за предыдущий 10-летний период, и эта величина может быть превышена", — прокомментировал темпы рыбодобычи замдиректора ФГБНУ «ТИНРО-Центр» Александр Буслов

Министр рыбного хозяйства Камчатского края Владимир Галицын, комментируя рыбозаготовительный кризис в регионе, отметил: «К побережью подошло значительно больше — дополнительно 40 тысяч тонн „легли“ на транспорт, плюс есть ограничения по приемно-перевалочной базе Владивостока — центра отправки рыбы в глубь страны».

Кроме того, министр рассказал, что представители крупного ритейла, как и в предыдущие годы, учитывая объемы вылова и предвидя перспективу коллапса, отказываются платить полную стоимость за товар. «Предлагают, например, 50 рублей за килограмм горбуши, а потом по итогам путины — посмотреть, какой объем нужно доплатить, если цены будет выше. Наших рыбаков эта ситуация не устраивает», — подчеркнул министр.