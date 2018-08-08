Новая промышленная политика. Что предлагают кандидаты в губернаторы

9 сентября жители Воронежской области выберут нового губернатора. В финальный список кандидатов на высокий пост вошли шесть политиков, каждый — со своим видением будущего региона. «АиФ-Черноземье» подготовил для своих читателей краткий гид по предвыборным программам кандидатов. Не все они одинаково реалистичны и направлены на решение конкретных проблем региона, а уже тем более продуманы. Но судите сами.

Александр Гусев . Развитие реального сектора экономики и «Умный город»

7 августа в Воронеже прошло расширенное собрание Общественного штаба поддержки Александра Гусева. Участники масштабной конференции — представители реального сектора экономики региона, промышленности, сельского хозяйства, здравоохранения, образования, культуры, спорта, НКО — проработали все основные направления программы и внесли корректировки от экспертов Общественного штаба.

Гусев, как промышленник и управленец с большим стажем, не мог не сделать ставку на реальный сектор экономики, улучшение инвестиционного климата региона и развитие промышленности. Его замысел базируется на прогрессе той территории, в которой он избирается. Ключевым аспектом его программы действий является реальный сектор экономики, модернизация старых предприятий и создание новых. Добиться это предлагается развитием сети индустриальных парков и промышленных кластеров и созданием особой экономической зоны промышленно-производственного типа. Интересный акцент Александр Гусев делает на производстве экологически чистой продукции. Также он предлагает продолжать превращать Воронеж в «Умный город», считая, что модернизация комфортной среды региона и экономика взаимосвязаны. Вообще, нужно отметить, что его подход выглядит системным и прагматичным.

Николай Воронин . Налоги в регион и новые дороги в села

Кандидат от КПРФ Николай Воронин в своей программе точно следует за «большим братом» Павлом Грудининым и его «10 шагами к достойной жизни». Воронин намерен бороться с централизацией финансовой власти — большая, а не меньшая часть собираемых налогов, по мнению коммунистов, должна оставаться в регионе. Перераспределение средств нужно не только в масштабах страны, но и в рамках региона, считает Воронин, — районы тоже недополучают положенных им налогов. Кроме того, региону надо сосредоточиться на трудоустройстве сельского населения и возродить деревни. И, как и во всех тезисах зюгановской группы, в его программе будут пункты по поводу доступности образования, здравоохранения, национализации недр.

Аркадий Минаков. Преодоление бюрократизма и «русский» вопрос

Кандидат в воронежские губернаторы от партии «Родина» , доктор исторических наук и профессор ВГУ Аркадий Минаков в своем заявлении отметил, что стране нужно преодолеть бюрократизм и обратить внимание на проблемы русского большинства: заняться состоянием языка, вымирающими деревнями, демографией, уровнем культуры, отслеживать миграцию. В экономической сфере Минаков акцентирует внимание на проблеме социальной справедливости — разрыве между богатыми и бедными. По мнению историка, России не подходят чужеродные политические системы и реформы, страна должна опираться на собственный тысячелетний опыт. Как отмечают эксперты, анализирующие программы кандидатов в воронежские губернаторы, и партия, и сам Минаков ориентируются на то, чтобы создать комфортные условия для коренного населения Воронежа.

Олег Бурцев . Борьба с коррупцией и прямые выборы

Депутат Воронежской городской Думы Олег Бурцев — бывший полицейский, долгое время работал в управлении по борьбе с организованной преступностью. Поэтому неудивительно, что в ходе своей предвыборной кампании он будет говорить о необходимости борьбы с коррупцией. Одним из инструментов этой борьбы, по мнению Олега Бурцева, должен стать контроль над распределением и тратой бюджетных средств. В его программе — также привлечение инвесторов в воронежскую экономику. Делать это предполагается за счет льготного налогообложения и уменьшения количества проверок со стороны надзорных органов.

Виталий Климов. Проблемы сел и аграриев

«Справедливая Россия» выбрала своим кандидатом Виталия Климова — секретаря бюро совета своего регионального отделения и редактора газеты «Россошь». Его главный козырь — знание проблем села, которое предполагается противопоставлять остальным «городским» кандидатам. В его программе очень глубоко рассмотрены проблемы аграриев: рост цены на продукции из-за посредников между производителями и покупателями, отток молодежи из сел, нехватка кадров в аграрном секторе.

Игорь Перевезенцев. Ставка на бизнес

Будучи молодым и перспективным бизнесменом (а кандидат от «Партии Роста» — гендиректор ГК «МеталлМаркет»), Игорь Перевезенцев в своей программе предлагает идеи по увеличению инвестиционного потенциала Воронежской области. В частности, регион может стать одним из лидеров в импортозамещении, ведь на его территории работают предприятия, у которых есть соответствующий потенциал.