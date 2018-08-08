Геннадий Антонцев: Внешнее управление — не в интересах собственников

Ко мне обратились старшие по домам ЖСК «Комплекс» (22 дома, около 10 тысяч жителей), в отношении которого ещё в августе прошлого года было введено внешнее управление из-за долгов перед «Т Плюс» . Они сообщили, что внешний управляющий приняла решение с 1 июня повысить на их домах плату за содержание жилья.

И поскольку внешнее управление уже введено в отношении нескольких городских управляющих компаний (УК), такая же ситуация, полагаю, может возникнуть у многих. Если говорить строго о конкретном случае, то я считаю, что внешний управляющий не имеет права единолично повышать размеры платы на содержание общего имущества. Такое решение могут принять только собственники на общем собрании. Это основа жилищного законодательства.

Но на самом деле проблема глубже, чем кажется. Она в законодательстве, которое позволяет сначала превратить фиктивную поставку ресурса в реальные долги (суды признали долг ЖСК «Комплекс» более 100 млн рублей за горячую воду и отопление, который возник ещё и потому, что жильцы рассчитывались за поставленный ресурс по индивидуальным приборам учёта, а ресурсники из-за отсутствия общедомовых счётчиков начисляли плату по нормативу), а потом назначить внешнего управляющего, у которого главная цель — удовлетворить интерес кредитора. Но как это сделать, если не за счёт жильцов? Управляющий говорит, что его главная задача — восстановление платежеспособности ЖСК, а на деле — повышает плату для жителей.

Судя по информации с сайта «Комплекса», с апреля прошлого года правление в ЖСК не созывалось, обязательная ежегодная конференция не проводилась, не было отчётов ревизионной комиссии. Почему? По уставу ЖСК правление собирает председатель кооператива, но вместо него на полтора года назначен внешний управляющий. А приоритеты у внешнего управленца и председателя разные. Жильцы жалуются, что ЖСК не реагирует на их обращения по освещению, по работе домофона и лифта, и тут выясняется, что реально они со своими проблемами могут обратиться только к внешнему управляющему, который находится в Тольятти и бывает в Ульяновске наездами. В таких обстоятельствах нет условий для самого необходимого — для нормального содержания домов ЖСК. То есть плату за содержание общего имущества повышают, но должной реакции на жалобы жителей нет.

Что делать в этом случае собственникам? Известно, что они уже обращались с жалобами в надзорные органы, но безрезультатно. Ещё один интересный момент: поскольку у внешнего управляющего главная цель — погасить долги, управляющий через суд оспаривала решения домов, которые хотели выйти из ЖСК. Но арбитражный суд счёл это требование противозаконным. Свобода выбора остаётся в силе, и несколько домов из ЖСК уже ушли. Ушли бы, наверное, и другие, но есть ещё одна проблема — конкуренции на рынке управления МКД как не было, так и нет. У населения нет доверия к управляющим компаниям, так что идти, по большому счёту, некуда.