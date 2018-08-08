Мавроди и не снилось. Как жителей России затягивает цифровая МММ

Наследница финансовой пирамиды VIZINOVA

Компания AirBitclub существует с ноября 2015 года. Целями проекта являются «распространение идеи использования криптовалюты биткойн, увеличение количества ее пользователей и возможности получения прибыли для инвесторов и партнеров».

Основали компанию Гутемберг Дос Сантос и Ренато Родригес. Эти бизнесмены панамского происхождения известны как бывшие кофаундеры финансовой пирамиды VIZINOVA, которая просуществовала два года и схлопнулась с большим шумом, оставив ни с чем многочисленных инвесторов.

Дело оказалось настолько громким, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала в суд на Дос Сантоса и Родригеса. Бизнесменов обвинили в создании «схемы Понци» — мошеннической инвестиционной аферы, обещающей высокую норму доходности с минимальным риском для инвесторов. Она генерирует прибыль для ранних инвесторов за счет финансирования новыми, только что вступившими инвесторами.

В ходе следствия выяснилось, что Родригес на деньги «партнеров» купил себе дом за 860 тысяч долларов и потратил на другие свои нужды еще около 400 тысяч долларов, а Дос Сантос приобрел себе новенькую ламборджини за 200 тысяч долларов.

Все закончилось тем, что латиноамериканские бизнесмены пошли на сделку со следствием, заплатили штраф в размере почти 2 млн долларов и избежали тюремного срока. В суде Родригес и Дос Сантос пообещали больше не заниматься подобного рода махинациями, но, судя по всему, слово свое не сдержали.

Потеря доверия инвесторов

Когда AirBitclub только появилcя на рынке, начинающие криптовалютные инвесторы отзывались о нем преимущественно положительно. На различных платформах, где обсуждалась деятельность компании, вкладчики делились своим опытом и хвастались заработанными деньгами.

Но прошло два года, и ситуация изменилась. Все больше вкладчиков стали жаловаться на то, что их обманывают. Из-за все увеличивающегося негатива AirBitclub даже пришлось отключить комментарии в своих группах в соцсетях. Тогда жертвы мошенничества перебрались на финансовые форумы, чтобы рассказать о своем горьком опыте сотрудничества с этой трейдерской компанией.

Например, многие из тех, кто считает, что AirBitclub — компания мошенников, делятся своими историями на сайте kredithub.ru. Больше всего криптовалютные инвесторы жалуются, что месяцами не могут вывести заработанные деньги.

«Кто-нибудь может ответить, что происходит с выплатами с AirBitclub на биткойн-кошелек? Второй месяц висят три заявки на выход, ответа нет. Теперь совсем тишина, даже в поддержке», — написала Ирина.

«Выплаты не приходят, деньги вывести не получается. Ставил на выход сумму, платеж был в обработке, теперь совсем исчез, и деньги не вернули! Пирамиде конец. Сказки про работы с платежными системами — это вообще полнейшая лажа. Очень пожалел, что вступил в это», — рассказал Алекс.

И даже те, кто смог заработать с помощью AirBitclub, остались не в восторге от этой компании.

«С AirBitclub все очень печально. Вывод только при подключении нового партнера либо на WallBTC с 50% потерей, это в лучшем случае. Негатива просто тонна в интернете, не нужно говорить, что все там хорошо. Сам был! Заработал — да. Но не рекомендую данный проект. Некоторые топ-лидеры уже свалили… Даже мастер-консул с Мексики уже свалил. Инфа 100%», — написал на форуме Григорий.

О том, что в AirBitclub есть серьезные проблемы, свидетельствует и состояние их официального сайта: он просто не работает. А когда пользователи заходят на него, то прежде всего им в глаза бросается баннер, в котором сообщается, что «команда сайта ушла из компании, потому что ей надоели пустые обещания и вечные сбои в работе системы».

Мыльный пузырь вот-вот лопнет?

Эксперты сходятся во мнении, что компания AirBitclub — это самая настоящая финансовая пирамида по типу МММ Сергея Мавроди , только на новый лад.

«На эту мысль наводит то, что AirBitclub предлагает 20% за привлечение нового клиента. Это явный признак финансовой пирамиды. Они, конечно, говорят о торговле криптовалютами, но скорее всего речь здесь идет о том, что они просто жили на росте курса биткойна. А когда он перестал расти и пошел вниз, у людей начались проблемы с выводом и получением заработанных средств. Сейчас партнеры AirBitclub только и занимаются тем, что пытаются привлечь новых людей и получить с них по 20%. Вывести вложенные деньги нельзя, так что приходится их «отбивать», находя таких же горе-инвесторов, как и они. Естественно, признавать, что проект невыгоден, компании не на руку, так как это будет отпугивать новых клиентов», — рассказал источник «ФедералПресс» в IT-компании Watch!theSocial, работающей в сфере криптовалют.

По словам эксперта, неудивительно, что первые инвесторы AirBitclub заработали на продаже биткойнов. Приходящие в финансовую пирамиду раньше всех вполне могут получать неплохие деньги. Но все заканчивается, когда число ее участников достигает определенного предела.

«Сама финансовая пирамида живет вплоть до этого момента. В AirBitclub уже давно проводятся «семинары» для привлечения людей, не слишком знакомых с интернетом и тем более с криптомиром. Это говорит о том, что компания находится на последней стадии и очень скоро изживет себя. И тот факт, что участники AirBitclub начали признавать: сотрудничать с этой компанией невыгодно, а в интернете появляется все больше статей про «скамность» проекта («скам» — в переводе с английского афера, мошенничество — прим. ред.) — это гвозди в крышку ее гроба», — добавил эксперт.

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