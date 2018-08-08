Омские дольщики просят вместо ремонта набережной достроить их дом

Люди готовы выходить на митинги до тех пор, пока областные чиновники не выполнят свои обещания и не помогут достроить проблемный дом на ул. 11-й Ремесленной. В четвертый раз к библиотеке им. Пушкина с плакатами и транспарантами пришли люди, вложившие деньги в строительство дома № 25 по ул. 11-й Ремесленной. Они пытаются привлечь внимание властей к дому, который строится уже более 10 лет. Застройщиком выступало СМУ-1 КПД Юрия Заборовского . Над строителем уже более полутора лет идет суд, его обвиняют в присвоении почти полумиллиарда рублей средств дольщиков. Сегодня на митинг собралось около трех десятков человек, пришли все, кто смог отпроситься с работы. Некоторые привели с собой детей — среди дольщиков есть многодетные семьи.

В 2007 году наша многодетная семья купила в этом доме две квартиры для себя и для родителей, продав имеющееся жилье, — говорит Наталья Кудрявцева . — В 2018 году врио губернатора Александром Бурковым была подписана дорожная карта о выделении на достройку нашего дома 70% средств. 30% должны были собрать дольщики. Мы свои обязательства выполнили, но бюджетного финансирования ждем до сих пор. Мы вынуждены жить на даче. А кто-то вложил материнский капитал, взял кредиты по государственной программе, мы просим помощи!

Многодетная мать Наталья Кудрявцева

Люди сетуют на то, что чиновники собираются просить средства на ремонт Иртышской набережной, и считают, что рациональнее помочь тем, кто остался без крыши над головой.

— Ситуация по дольщикам у врио губернатора на контроле, проблема будет решаться, варианты решения ищутся. Можем сказать, что по каждому такому дому ведется работа, — сообщили корреспонденту "Омск Здесь" в пресс-службе областного правительства.

Начальник управления информационной работы и защиты информации областного Минстроя Александр Андрюшенков рассказал «Омск Здесь», что ситуация с домом на 11-й Ремесленной обсуждается на каждой рабочей группе министерства.

Пути возможности достроить дом изыскиваются, с дольщиками мы работаем. Ситуация с этим конкретным домом находится на особом контроле министерства. Более конкретного — сроков и четких мероприятий — пока назвать не могу, — говорит Андрюшенков.

Дольщики же уверяют, что после того как мэр и врио губернатора сообщили, что в областном бюджете денег на достройку многоэтажки нет, чиновники с ними не общаются. Людям приходится самим искать встречи с властями на выездных мероприятиях и задавать неудобные вопросы. Омичами собрано более 20 млн руб., еще 50 млн руб. необходимо выделить из бюджета. «Омск Здесь» продолжит следить за ситуацией.