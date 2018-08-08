Омские дольщики просят вместо ремонта набережной достроить их дом 

Люди готовы выходить на митинги до тех пор, пока областные чиновники не выполнят свои обещания и не помогут достроить проблемный дом на ул. 11-й Ремесленной. В четвертый раз к библиотеке им. Пушкина с плакатами и транспарантами пришли люди, вложившие деньги в строительство дома № 25 по ул. 11-й Ремесленной. Они пытаются привлечь внимание властей к дому, который строится уже более 10 лет. Застройщиком выступало СМУ-1 КПД Юрия Заборовского. Над строителем уже более полутора лет идет суд, его обвиняют в присвоении почти полумиллиарда рублей средств дольщиков. Сегодня на митинг собралось около трех десятков человек, пришли все, кто смог отпроситься с работы. Некоторые привели с собой детей — среди дольщиков есть многодетные семьи.
В 2007 году наша многодетная семья купила в этом доме две квартиры для себя и для родителей, продав имеющееся жилье, — говорит Наталья Кудрявцева. — В 2018 году врио губернатора Александром Бурковым была подписана дорожная карта о выделении на достройку нашего дома 70% средств. 30% должны были собрать дольщики. Мы свои обязательства выполнили, но бюджетного финансирования ждем до сих пор. Мы вынуждены жить на даче. А кто-то вложил материнский капитал, взял кредиты по государственной программе, мы просим помощи!
Многодетная мать Наталья Кудрявцева
Люди сетуют на то, что чиновники собираются просить средства на ремонт Иртышской набережной, и считают, что рациональнее помочь тем, кто остался без крыши над головой.
— Ситуация по дольщикам у врио губернатора на контроле, проблема будет решаться, варианты решения ищутся. Можем сказать, что по каждому такому дому ведется работа, — сообщили корреспонденту "Омск Здесь" в пресс-службе областного правительства.
Начальник управления информационной работы и защиты информации областного Минстроя Александр Андрюшенков рассказал «Омск Здесь», что ситуация с домом на 11-й Ремесленной обсуждается на каждой рабочей группе министерства.
Пути возможности достроить дом изыскиваются, с дольщиками мы работаем. Ситуация с этим конкретным домом находится на особом контроле министерства. Более конкретного — сроков и четких мероприятий — пока назвать не могу, — говорит Андрюшенков.
Дольщики же уверяют, что после того как мэр и врио губернатора сообщили, что в областном бюджете денег на достройку многоэтажки нет, чиновники с ними не общаются. Людям приходится самим искать встречи с властями на выездных мероприятиях и задавать неудобные вопросы. Омичами собрано более 20 млн руб., еще 50 млн руб. необходимо выделить из бюджета. «Омск Здесь» продолжит следить за ситуацией.
Напомним, ранее митинг проходил на прошлой неделе, когда в Омск приезжал заместитель председателя правительства России Виталий Мутко.