Стала известна судьба орловского предприятия «Научприбор»

Ситуация, связанная с осуществлением предприятием «Научприбор» производственной деятельности, находится на контроле региональных властей, об этом сообщил руководитель департамента промышленности и торговли Орловской области Геннадий Парахин

Ранее в СМИ прошла информация о финансовых трудностях НПАО «Научприбор». Геннадий Парахин разъяснил ситуацию. По его словам, в прошлом году долг предприятия составлял около 70 млн рублей. Собственниками было принято решение о выпуске дополнительных акций, реструктуризации производства. Благодаря указанному механизму финансового оздоровления задолженность удалось практически полностью погасить.

В настоящее время «Научприбор» ведет работу над рядом перспективных проектов. Однако их запуск требует времени в связи с большим объемом подготовительных процедур.

По мнению акционеров предприятия, продуктивным направлением его развития является металлообработка. Основной потребитель указанной продукции находится в Санкт-Петербурге, в связи с чем целесообразно перенести часть профильного производства в северную столицу путем создания дочерней компании.

Сотрудники предупреждены о временном простое в соответствии с действующим законодательством. Заводчанам гарантированы все установленные денежные выплаты. Орловские специалисты в перспективе могут быть трудоустроены на заводе в Санкт-Петербурге. При этом сектор приборостроения сохранит орловскую прописку.