Китайцы построят лесоперерабатывающий комплекс в Чановском районе

Как отмечают эксперты областного агентства инвестиционного развития, территория района богата не только природными ресурсами, там есть возможности для размещения новых производственных предприятий, что обусловлено наличием незадействованных промышленных площадок, развитой дорожной сетью с выходами на федеральную автодорогу и Транссиб.

Каковы плюсы китайского инвестпроекта для района? Об этом рассказал начальник управления экономического развития трудовых, земельных и имущественных отношений администрации Чановского района Виталий Сайц: — Создадут 130 рабочих мест для жителей, а это означает, что будет взиматься НДФЛ, который пойдет в казну района. С новых владельцев земли, а предполагается ее выкуп, будет взиматься земельный налог, который тоже пойдет в районный бюджет. Для транспортировки леса в Китай будут реанимированы подъездные железнодорожные пути, которые простаивают без дела после закрытия мясокомбината. В интернете эта новость в центре внимания сельчан, которые переживают за свой лес. Его дары для некоторых жителей — постоянный источник дохода. — Беспокойства эти необоснованны, — говорит генеральный директор Чановского лесхоза Владимир Гинзбург . — Больше 48 тысяч кубометров никто не вырубит — закон не позволит, а вот зарплата в 20 тысяч рублей для чановского рабочего гарантирована.

По информации администрации района, Чановский сегодня располагает сразу несколькими крупными инвестиционными площадками, от 30 тысяч до 56 тысяч квадратных метров, в непосредственной близости от населенных пунктов. Это значит, что есть трудовой ресурс, возможности подключения к инженерным коммуникациям, в том числе к газу. Специалисты считают, что предпочтительное использование этих площадок — строительство предприятий по переработке молока, мяса, хлебопекарен, а также производство стройматериалов. Лесоперерабатывающий комплекс, инициированный китайскими партнерами, ложится в общую концепцию инвестиционного развития сельской территории. Цифра. Ожидаемый результат привлечения инвестиций на территорию Новосибирской области к 2020 году может составить 13 миллиардов рублей.