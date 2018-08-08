Обзор инопрессы. «На Берлин! Мы можем и повторить!»

Российский президент в конце июня подписал ряд указов о переименовании ряда воинских формирований в честь городов, находящихся на территории бывшего СССР, которые они брали в ходе Великой Отечественной войны, напоминает парижская Le Figaro . В Кремле это решение назвали патриотическим, в соседних странах — провокационным.

На Украине посчитали, что Россия «по давней традиции ворует чужую историю и славу», используя названия Житомира и Львова. В Эстонии переименование полков назвали попыткой запугивания со стороны Кремля. Тем временем в России все чаще раздается «националистический лозунг „На Берлин! Мы можем и повторить!“, замечает издание.

Американский президент Дональд Трамп предупредил всех о невозможности ведения бизнеса с Ираном после восстановления части санкций против исламской республики, пишет CNN . По мнению экспертов, санкции больнее всего ударят по европейским компаниям. Вторая волна санкций против нефтяного сектора намечена на ноябрь.

Тем временем в Иране растет безработица, особенно среди молодежи, и инфляция из-за роста стоимости импортируемых товаров. В стране периодически отключают воду и электричество из-за ветхой инфраструктуры. Спорадические акции протеста, начавшиеся в конце прошлого года, проходят в Тегеране и по всей стране, заключает портал.

Этот клуб нуждается в инвестициях, чтобы в короткие сроки выплатить первый взнос в размере 220 млн фунтов на строительство своего нового стадиона. Впрочем, Усманову ничто не мешает приобрести любой другой европейский клуб.