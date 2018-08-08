Обзор инопрессы. «На Берлин! Мы можем и повторить!» 

Российский президент в конце июня подписал ряд указов о переименовании ряда воинских формирований в честь городов, находящихся на территории бывшего СССР, которые они брали в ходе Великой Отечественной войны, напоминает парижская Le Figaro. В Кремле это решение назвали патриотическим, в соседних странах — провокационным.
На Украине посчитали, что Россия «по давней традиции ворует чужую историю и славу», используя названия Житомира и Львова. В Эстонии переименование полков назвали попыткой запугивания со стороны Кремля. Тем временем в России все чаще раздается «националистический лозунг „На Берлин! Мы можем и повторить!“, замечает издание.
Американский президент Дональд Трамп предупредил всех о невозможности ведения бизнеса с Ираном после восстановления части санкций против исламской республики, пишет CNN. По мнению экспертов, санкции больнее всего ударят по европейским компаниям. Вторая волна санкций против нефтяного сектора намечена на ноябрь.
Тем временем в Иране растет безработица, особенно среди молодежи, и инфляция из-за роста стоимости импортируемых товаров. В стране периодически отключают воду и электричество из-за ветхой инфраструктуры. Спорадические акции протеста, начавшиеся в конце прошлого года, проходят в Тегеране и по всей стране, заключает портал.
Продажу https://www.bfm.ru/news/391706 акций футбольного клуба „Арсенал“ российским миллиардером Алишером Усмановым, комментирует лондонская The Telegraph. По мнению издания, после выгодной для себя сделки Усманов может обратить взоры на другие английские клубы. Наиболее вероятным сценарием может быть приобретение части акций клуба „Эвертон“, мажоритарным акционером которого является его давний друг и бизнес-партнер Фархад Мошири.
Этот клуб нуждается в инвестициях, чтобы в короткие сроки выплатить первый взнос в размере 220 млн фунтов на строительство своего нового стадиона. Впрочем, Усманову ничто не мешает приобрести любой другой европейский клуб.