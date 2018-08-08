Экономика или бизнес. Кто пострадает в борьбы ФАС и картелей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) инициировала внесение изменений в ряд нормативных актов. В целом поправки ужесточают ответственность компаний за картельные сговоры. Согласно предложениям, предусматривается уголовная ответственность собственников бизнеса, вводится новый состав преступления, сроки давности по картельным делам увеличиваются. К тому же, ФАС обретет полномочия, которые сейчас есть только у следственных органов. Антимонопольщики будут вправе, например, изымать документы.

Вред экономике

Картель — это так называемое «горизонтальное» соглашение, то есть сговор между конкурентами на одном рынке. Такой сговор приводит, как правило, к искусственному установлению цен, исключает соперничество между представителями бизнеса и не допускает на рынок новых участников. А прекращение соперничества приводит к снижению качества товаров, работ и услуг. Картель — опасное для рыночной экономики явление и бороться с ним, безусловно, нужно.

Картельные сговоры наносят вред населению и организациям, страдающим от высоких цен и низкого качества товаров. А государство теряет значительную часть бюджета — при проведении торгов цена значительно не снижается из-за недобросовестного поведения поставщиков. Картельный сговор широко распространен в фармацевтической отрасли, поставках медтехники, в строительной и сельскохозяйственной сферах.

Вред общественным интересам в случае картельного сговора весьма ощутим. Например, если между собой договорились фармацевтические компании, это может привести к росту цен на жизненно важные лекарства. А если соглашения достигли строительные организации, стоимость работ по благоустройству города, например, снизится лишь на ничтожно малые 0,1%.

ФАС заявляет, что ущерб бюджеты страны от деятельности картелей составляет 1,5-2% ВВП. Полагаю, что эта цифра весьма условна, так как невозможно выявить все факты договоренностей участников рынка и, к сожалению, очень сложно произвести соответствующие расчеты.

Обратная сторона сговоров

Очевидно, что ФАС России, понимая, какой вред наносят картельные сговоры, стремится предпринять все меры для исключения антиконкуретных действий на рынке. Ужесточение ответственности за картели выглядит вполне логичным шагом контролирующего органа. Но, к сожалению, есть и обратная сторона медали. Картельный сговор возникает не только из-за недобросовестности предпринимателей. Если смотреть вглубь проблемы, становится понятно, что это явление провоцируют несовершенство законодательства и непрозрачность самих конкурсных процедур.

Когда заказчику необходимо закупить лекарственные средства в медицинские учреждения, вопрос качества становится во главу угла. И соблюдение сроков и условий поставки настолько важны, что даже гарантия возмещения убытков не послужат должной мерой защиты. Поэтому в конкурсной документации появляется ряд требований, выполнить которые под силу лишь одной-двум компаниям в регионе. А цены при этом устанавливаются с расчетом на минимальную прибыль поставщика. Зачастую, картельные соглашения достигаются, потому что поставщики вынуждены «разделять рынок», чтобы элементарно выживать.

Вред бизнесу

Репрессивные меры не избавят от картельных сговоров. Начинать борьбу с ними нужно не с ужесточения ответственности, а с устранения предпосылок этого явления. Требуются изменения в системе госзакупок, необходимо обеспечить допуск новых поставщиков на рынок, и жестко контролировать качество их товаров и услуг. Должно произойти изменение финансовой модели взаимодействия с поставщиками и быть найден более гибкий подход к закупкам. Также нужно проработать и предложить изменения в законодательство, чтобы упростить документооборот и адаптировать закупки под реальную экономическую ситуацию. Чтобы правильно подойти к решению этих проблем, крайне важно узнать мнение бизнес-сообщества, которое, в первую очередь, страдает от несовершенства закона.

Представители бизнеса и так каждый день могут быть привлечены к ответственности за то или иное нарушение. Естественно, они не готовы согласиться с «криминализацией» административных правонарушений, с ужесточением ответственности. Изменения в законодательстве, это, по сути лишь «закручивание гаек», а не попытка решить проблему, устранив причины сложившейся ситуации. К тому же ФАС может получить дополнительные полномочия при проверках, что, определенго увеличит административную нагрузку на бизнес и даст повод для злоупотреблений со стороны проверяющих.

Подготовка документов к рассмотрению административного дела — непростая и недешевая процедура. А изъятие документов в офисе компании может парализовать ее работу не на один день. Бизнесу это сулит значительные убытки.