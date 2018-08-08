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Дмитрий Кобылкин подтвердил своё участие в Тюменском нефтегазовом форуме
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Дмитрий Кобылкин подтвердил своё участие в Тюменском нефтегазовом форуме 

Красный Север 3 часа назад
Фото: Красный Север
В областном центре готовят двухдневную встречу профессионалов нефтегазовой индустрии, она состоится с 19 по 20 сентября. Мероприятие проходит ежегодно с международным участием и высокими гостями. На будущем форуме одним из таких станет Министр природных ресурсов.
Об участии Дмитрия Кобылкина сообщается в официальном письме ведомства. В министерстве уверены, что форум откроет широкие возможности для конструктивного диалога, послужит консолидации усилий для эффективной реализации текущих и перспективных проектов.
Панельные сессии и круглые столы анонсированы на сайте форума. Среди важных вопросов: какова цена участия искусственного интеллекта в оценке запасов, как отразится на объемах добычи переход на «цифру», сколько в итоге будет стоить нефть?
О большом значении встречи говорит один из спикеров, член правления ПАО «Лукойл» Азат Шамсуаров: «Решения, обсуждаемые здесь сегодня, мы увидим в действии через 3-5 лет. Для нас участие в форуме — это интеллектуальные инвестиции».
На данный момент регистрацию прошли более 640 человек. За право посещать обсуждения и участвовать в закупочных сессиях делегаты платят 14900 рублей.
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