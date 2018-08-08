Дмитрий Кобылкин подтвердил своё участие в Тюменском нефтегазовом форуме

В областном центре готовят двухдневную встречу профессионалов нефтегазовой индустрии, она состоится с 19 по 20 сентября. Мероприятие проходит ежегодно с международным участием и высокими гостями. На будущем форуме одним из таких станет Министр природных ресурсов.

Об участии Дмитрия Кобылкина сообщается в официальном письме ведомства. В министерстве уверены, что форум откроет широкие возможности для конструктивного диалога, послужит консолидации усилий для эффективной реализации текущих и перспективных проектов.

Панельные сессии и круглые столы анонсированы на сайте форума. Среди важных вопросов: какова цена участия искусственного интеллекта в оценке запасов, как отразится на объемах добычи переход на «цифру», сколько в итоге будет стоить нефть?

О большом значении встречи говорит один из спикеров, член правления ПАО «Лукойл» Азат Шамсуаров : «Решения, обсуждаемые здесь сегодня, мы увидим в действии через 3-5 лет. Для нас участие в форуме — это интеллектуальные инвестиции».

На данный момент регистрацию прошли более 640 человек. За право посещать обсуждения и участвовать в закупочных сессиях делегаты платят 14900 рублей.