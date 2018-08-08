Не «гопники-шашлычники» — защитники берегов готовят акцию в Тосно

«Захват берегов и лесов цинично шествует по всей стране, не встречая никакого сопротивления: законы попросту не работают, — отмечают защитники берегов, объясняя необходимость активных действий. — Даже судебные решения об освобождении берегов не выполняются годами. Чиновникам платят зарплату за качественно оформленные бумажки, а не за результат в виде свободного берега. Граждан оставили с проблемой один на один».

Активисты, ломающие заборы для того, чтобы освободить незаконно закрытые прибрежные пространства утверждают, что они не какие-то «гопники-шашлычники, которые их засоряют», а идуи на «организованную борьбу, как сознательные люди, готовые отдавать природе свой труд».

Эксперт, член Санкт-Петербургской коллегии адвокатов Александр Андреев напоминает, что штраф, причитающийся берегозахватчикам, невысок — во всяком случае, для физических лиц: несоблюдение условий обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе влечет ответственность по ст. 8.12.1 КоАП РФ до 5 тысяч рублей. Для должностных лиц и предпринимателей он выше — до 50 тысяч рублей, а для юридических — это сумма до 300 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

«Существуют законные способы борьбы с берегозахватом, но, увы, дела такого рода зачастую подолгу вязнут в судах, а заборы, к сожалению, продолжают выситься», — отмечает он.

Очередная акция по освобождению одного из захваченных берегов в поселке Токсово назначена на один из ближайших выходных дней.

Как ранее сообщал ФедералПресс, борьбу с берегозахватом активисты движений ведут давно. В июне они уже сражались за открытый берег, который народ успел прозвать берегом Роснефти » (один из трех хозяев закрывшей береговую полосу — в руководстве компании). в Новом Токсово. Находится он на озере Лассылампи (Всеволожский район Ленобласти). Закрытыми остаются 900 метров береговой полосы.

Тогда, комментируя ситуацию, Ирина Андрианова (общественное движение «Против захвата озер») сообщила, что хозяева спиленного забора входят в руководство трех уважаемых организаций: помимо компании «Роснефть», это «Первая мебельная фабрика» и местное ТСЖ. «Когда дело дошло до суда, двое из трех хозяев составили акт о, якобы, добровольном сносе, и природоохранная прокуратура Ленобласти отозвала из суда свой иск об освобождении берега. Добиться законного и цивилизованного решения вопроса людям не удается, поэтому единственным шансом освободить берега остается народная самоорганизация и демонтажные акции», — признает она.

Напомним, что в ст. 6 Водного кодекса РФ «Водные объекты общего пользования» сказано, что «каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам общего пользования и бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд» (пункт 2). Кроме того, в этом документе говорится о том, что ширина доступной береговой полосы должна составлять не менее 20 метров (пункт 3).

Фото: движение «Открытый берег»