Карта выборов. Выпуск 2. Нижегородская область. «Вместе мы сможем больше!»

Устойчивое, умное и справедливое развитие региона

С инициативой создать стратегию социально-экономического развития Нижегородской области врио губернатора Глеб Никитин выступил еще в декабре 2017 года. К работе над документом подключились более 400 экспертов регионального и федерального уровней. Что из этого получилось?

В документе сформулированы три основные стратегические цели, которые, по мнению его разработчиков, позволят обеспечить «устойчивое, умное и справедливое» развитие региона.

Первая цель — «человеческий капитал». В соответствии с этим пунктом планируется обеспечить высокий уровень и качество жизни населения региона «за счет гармоничного развития экономики и пространства, способствующего активному притяжению, накоплению и развитию качественного человеческого капитала».

Вторая — «экономическое развитие». В рамках этой цели планируется диверсифицировать экономику на основе цифровой промышленности. Нижегородская область должна стать одним из лидеров РФ по инвестиционному климату и условиям для предпринимательства, регионом с развитым АПК, центром туризма и народных промыслов.

Третья — «пространственное развитие и природные ресурсы». Здесь предполагается обеспечить гармонично организованное пространство, в основе принципов которого лежит гибкая система управления механизмом территориального развития, позволяющая соответствовать современным требованиям комфортной и прогрессивной среды.

Разработчики стратегии уверены, что к 2035 году Нижегородская область станет глобальным, конкурентоспособным и устойчивым регионом с высоким уровнем материального благосостояния населения, комфортной, привлекательной средой для жизни и бизнеса, с эффективным государственным и муниципальным управлением.

Кстати, слоган стратегии звучит так — «Вместе мы сможем больше!».

В рамках стратегии разработано три сценария экономического развития области: инновационный, базовый и консервативный с соответствующими ключевыми предпосылками. Однако цифры почему-то приведены только по двум первым сценариям — инновационному и базовому.

Так, согласно инновационному сценарию, ВРП на душу населения к 2035 году будет составлять 1 104 тыс. рублей, согласно базовому сценарию — 689 тыс. рублей. По данным на 2017 год этот показатель составлял 367 тыс. рублей. Инвестиции в основной капитал должны вырасти с 71,9 млрд рублей в 2017 году до 960 млрд рублей по инновационному сценарию и до 500 млрд рублей по базовому сценарию. Продолжительность жизни нижегородцев должна вырасти с 71,9 года до 81,5 и 77 лет по инновационному и базовому сценариям соответственно.

Концепция ясна — нужна конкретика

Задачи в рамках стратегии стоят серьезные: от патриотического воспитания гражданского общества, развития «умного» АПК, обеспечения диверсификации ОПК до формирования природно-экологического каркаса региона. Всего 134 страницы с картинками. Однако эксперты считают, что документ недостаточно проработан, есть еще много неучтенных нюансов.

Профессор Высшей школы экономики Александр Царьков напомнил, что при экс-губернаторе Валерии Шанцеве был разработан аналогичный документ — «Стратегия-2020». Но, несмотря на то что по макроэкономическим показателям она была практически выполнена, в ней не был предусмотрен вариант развития региона в условиях кризиса. В новом документе кризисный вариант тоже не представлен.

«Мы живем в капиталистической системе, где кризисы повторяются регулярно. Обидно будет, если в новом кризисе, который может случиться в 2020 году или чуть позже, будут утеряны механизмы и наработки, а самое главное, если опыт тех людей, которые всеми силами пытались вытащить регион из кризиса, будет невостребован», — поясняет Александр Царьков.

«Следующий вопрос, который вызывает опасения, — это энергодефицитность региона. Мы можем нарисовать большие картинки, построить светлое будущее, но если не будет достаточного количества энергоресурсов, то наша область так и не будет конкурентоспособной по сравнению с другими регионами, — продолжает Александр Царьков. — Более того, реализация стратегии должна быть серьезно продумана в вопросах обеспечения не только в энергоресурсах и в материальных затратах, но и с точки зрения кадрового потенциала, который будет ее реализовывать. Сейчас наблюдается спад интереса молодежи к госслужбе. И этот вопрос надо решать».

Профессор Нижегородского института управления ( филиал РАНХиГС ) Александр Мазин считает, что стратегия — важный и нужный документ, без которого невозможно развитие региона. Но стратегию, по его мнению, необходимо конкретизировать. «Концептуальные направления обозначены в документе верно, но нет конкретных шагов, как все это будет реализовываться, — пояснил Александр Мазин. — В ближайшее время я передам разработчикам документа свои замечания и предложения. Они связаны с проблемами образования, повышения квалификации, учитывая готовящиеся изменения в пенсионное законодательство, которые сейчас активно обсуждаются».

Политическая слабость или стратегическая сила?

По мнению экспертов, с точки зрения здравого смысла выбор Глебом Никитиным в качестве своей программы стратегии социально-экономического развития региона сделан совершенно разумно.

Директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев также считает, что, выбрав стретегию в качестве предвыборной программы, Глеб Никитин поступает вполне логично, но рискованно: «Предвыборная программа — это набор результатов вместе с путями достижения. В данном случае в этой роли выступает стратегия развития. Но возникает серьезная проблема. А будет ли нормальный человек читать стратегию? Поэтому отличие предвыборной программы от стратегии состоит только в том, что стратегия слишком конкретна и кропотлива. В этом ее политическая слабость, вместе с тем и стратегическая сила. Поэтому Глеб Никитин рискует, но риск этот может быть оправданным».

«Как правило, предвыборная программа того или иного кандидата — это документ с заведомо ограниченным сроком действия, о котором забывают на следующий день после голосования. А когда заявлена именно стратегия развития области, то понятно, что этот документ, его основные

Александр Прудник. цели и положения никуда не исчезнут после сентября», — поясняет политолог, старший научный сотрудник Института социологии РАН

«Конечно, реализация таких долговременных программ определяется многими факторами и не в последнюю очередь возможностями, которыми будет обладать страна в целом, потому что область является частью России и ее экономики. Однако цели, которые озвучены в документы, вполне здравые и выполнимые. Даже если высокая заданная планка не будет достигнута и реализуется только часть этих программных положений — это уже будет большим успехом для области», — заключил Александр Прудник.