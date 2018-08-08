Рейтинг медиаактивности ВИП-персон Калининградской области: очереди в детсады и развитие острова

10. Александр Пятикоп, депутат Госдумы от Калининградской области — 3 балла

Свою работу депутат активно комментирует на личной странице в «Фейсбук». Оттуда журналисты узнали, по каким причинам он проголосовал в поддержку законопроекта о повышении пенсионного возраста. «Приняв документ в первом чтении, существует реальная возможность смягчения целого ряда жестких положений. Работа над социально значимым законопроектом продолжается», — поделился депутат.

Позже представители медиасферы выяснили, на какую пенсию может рассчитывать Александр Пятикоп как депутат. Она будет составлять 46 тыс. 626 рублей.

Комментируя законопроект о повышении НДС, законотворец заявил: «Я голосовал за увеличение НДС, потому что там снижаются социальные платежи».

9. Елена Дятлова , министр развития инфраструктуры Калининградской области — 3 балла

Региональные власти задумываются о строительстве моста через Калининградский залив. О сроках и стоимости масштабного проекта говорить еще рано, поскольку, как рассказала журналистам Елена Дятлова, «мы не можем определить, каким должен быть конструктив моста. Это очень сложный объект, который как минимум может быть в трех конфигурациях: мостовой переход с высокими опорами, мост с разводным пролетом над каналом, либо вообще тоннельное исполнение».

Еще одно упоминание в СМИ имени министра связано с предположениями о том, кто из региональных чиновников может поехать на Урал вслед за экс-губернатором Калининградской области, а ныне полпредом президента в УрФО Николаем Цукановым . Некоторые издания полагают, что Елена Дятлова вполне может стать одним из членов его новой команды.

8. Александр Торба , заместитель председателя правительства Калининградской области — министр по муниципальному развитию и внутренней политике — 4 балла

В июле жители курортного Зеленоградска столкнулись с серьезными проблемами из-за отсутствия водоснабжения и вышли на протестную акцию с тазиками и мочалками. Вице-премьер, курирующий вопросы жизнедеятельности в муниципалитетах, собрал экстренное совещание, на котором заявил: «Необходимо организовать бурение новых скважин, реконструкцию существующих и своевременное информирование жителей о возможных перебоях в водоснабжении, ремонтных работах и графике подвоза воды».

7. Андрей Кропоткин , председатель горсовета Калининграда — 4 балла

Июльские упоминания в СМИ главного депутата областного центра были связаны со скандалом. В результате судебного разбирательства между мэрией Калининграда и ЗАО «Общественное питание — Калининград» достоянием общественности стали данные о том, кто является владельцем более 2 тыс. кв. метров здания горадминистрации и части земли под ним. Журналисты выяснили, что фирмой, ранее принадлежащей Андрею Кропоткину, сейчас владеет его 83-летняя мать. Сам глава горсовета от комментариев отказывается.

6. Артур Крупин , заместитель главы администрации Калининграда — 4 балла

Замглавы областного центра в июле коснулся дорожной темы. Расширение аллеи Смелых в Калининграде до четырех полос и полутораметровой велодорожки городские власти планируют провести за счет региональных средств и в четыре этапа. «Это достаточно серьезная магистраль, много вопросов связаны с инженерной подготовкой, обязательно будут вопросы по изъятию земельных участков, обустройству искусственных сооружений», — прокомментировал проект Артур Крупин.

Кроме того, в июле он раскритиковал архитекторов и проектировщиков за невнимание к интересам маломобильных групп граждан, заявив, что регламентирующие это нормы градостроительного кодекса в Калининграде не соблюдаются.

5. Александр Рольбинов , заместитель председателя правительства Калининградской области — 5 баллов

Наиболее заметные заявления вице-премьера в июле касались развития транспортной системы. Через несколько месяцев через Калининград будут запущены трансфертные авиарейсы в Париж, Лондон, Рим и Женеву. В течение этого года будут отремонтированы 21 улица в Калининграде и четыре трассы в области. А к концу будущего года завершится строительство Северного обхода. «Когда мы завершим работы, количество пробок в Калининграде значительно уменьшится. В обычном штатном режиме будет нормально, а пиковую нагрузку нам вряд ли удастся полностью ликвидировать», — подчеркнул вице-премьер.

4. Андрей Ермак , заместитель председателя правительства Калининградской области –министр культуры и туризма — 6 баллов

На брифинге, посвященном итогам мундиаля, министр поставил твердую «пятерку» организации проведения матчей в Калининграде. Единственная, по его словам, проблема возникла от недостатка людей, владеющих иностранными языками.

Кроме того, Андрей Ермак заявил, что по сравнению с прошлым годом интерес к краткосрочным экскурсионным турам в регион вырос в пять раз и рассказал о перспективе создания туров для людей с ограниченными возможностями.

3. Александр Кравченко , министр здравоохранения Калининградской области — 6 баллов

Реорганизацию медицинских учреждений Калининграда путем слияния трех из них — первой и второй городских поликлиник и областного многопрофильного центра, а также присоединение роддома № 1 к региональному перинатальному центру — руководитель областного здравоохранения объяснил необходимостью улучшить доступность медпомощи.

«Сегодня такое объединение позволяет более рационально использовать имеющийся кадровый потенциал. Скажем, есть два кардиолога, которые в двух больницах работать могут, а в третьей не могут. Создав единое юрлицо, мы можем спокойно этого врача перемещать или пациента, в случае необходимости», — заявил министр.

Глава областного центра упоминался в СМИ чаще всего в связи с проведением Дня города, который из-за ЧМ-2018 был перенесен с 1 на 22 июля. Подводя итоги празднования, Алексей Силанов пообещал в дальнейшем учитывать мнение горожан: «Мы открыты для новых идей, предложений и найдем способы собрать предложения, обобщить их и использовать».

От мэра Калининграда журналисты также узнали, что в связи с миграционным ростом в областном центре начала расти очередь в дошкольные учреждения. Решать проблему планируется за счет строительства новых детских садов на Сельме и на улице Карамзина, а также пристроек к старым зданиям на улицах Гагарина и Морозова.

1. Антон Алиханов , губернатор Калининградской области — 8 баллов

В июле губернатор встречал в Калининграде президента России, высших государственных чиновников и спортсменов, которые собрались на совместное заседание по развитию физической культы и спорта и наблюдательного совета оргкомитета «Россия-2018». Антон Алиханов рассказал о планах по дальнейшему использованию стадиона «Калининград» и презентовал проект масштабного культурного центра, который построят рядом со стадионом на острове Октябрьский.

Помимо стадиона, который рассматривается как многофункциональный спортивно-выставочный центр, и культурного центра на острове могут появиться головные представительства крупных финансовых холдингов. Законопроект о создании на его территории специального административного района (САР) внесен в июле в Госдуму. «Рассчитываем, что наличие формата САР усилит инвестиционный потенциал области, будет способствовать развитию туризма и сферы гостеприимства, а также позволит увеличить платежеспособный спрос для малого и среднего предпринимательства», — отметил Антон Алиханов.