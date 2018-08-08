Ещё
Минздрав получит предложения регионов по нацпроекту «Здравоохранение» к 10 августа
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.96
$
64.00
74.27
74.20
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.00
73.00
Индексы и котировки Brent
74.69
–0.13 Золото
1212.00
+0.03 РТС
1135.13
–0.67
Динамика валют
EUR / USD
08.08
1.1599
–0.0129
25.07
1.1728
07.08
02.08
29.07

Минздрав получит предложения регионов по нацпроекту «Здравоохранение» к 10 августа 

ТАСС 2 часа назад
КЕМЕРОВО, 8 августа. /ТАСС/. Министерство здравоохранения РФ получит от регионов предложения по реализации национального проекта «Здравоохранение» к 10 августа, сообщил в среду журналистам в Кемерове заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Краевой.
"Во всех федеральных проектах (в рамках нацпроекта «Здравоохранение») должны принять участие все регионы. Мы ожидаем от регионов представления их субъектовой части к 10 августа, а к 15 августа свод всех проектов будет внесен в правительство Российской Федерации", — сказал Краевой.
ТАСС: последние новости
СМИ: по меньшей мере четыре человека погибли при выбросе газа в шахте на юге Китая В Новосибирской области планируют ввести инвестиционный налоговый вычет В Минфине считают, что систему tax free стоит распространить на всю страну
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Доллар и евро преодолели психологическую отметку71
В РФ изменили правила регистрации недвижимости10
Российской экономике пророчат проблемы22
Подсчитаны реальные затраты на «закон Яровой»24
Россияне приготовились к нищете538
Видео
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
03:13
«Северный поток-2» прошел точку невозврата
Экономика Статьи
07:09
Правительство не смогло выполнить поручение Путина
Экономика
03:42
Украина оставила «Газпром» без денег
Компании Экономика
00:52
В Москве выставят на торги офисы Сбербанка
Недвижимость
03:57
Рынку новостроек пообещали возврат в СССР
Недвижимость
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
02:09
Россияне массово скупают ноутбуки
Личный счет Интернет
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:38
В России резко подорожает колбаса
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение