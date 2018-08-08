Минздрав получит предложения регионов по нацпроекту «Здравоохранение» к 10 августа 

КЕМЕРОВО, 8 августа. /ТАСС/. Министерство здравоохранения РФ получит от регионов предложения по реализации национального проекта «Здравоохранение» к 10 августа, сообщил в среду журналистам в Кемерове заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Краевой.
"Во всех федеральных проектах (в рамках нацпроекта «Здравоохранение») должны принять участие все регионы. Мы ожидаем от регионов представления их субъектовой части к 10 августа, а к 15 августа свод всех проектов будет внесен в правительство Российской Федерации", — сказал Краевой.