Руководитель Фонда плохих долгов назвал Дмитрия Ананьева владельцем крупной птицефабрики

«Белая птица» в 2017 г. произвела более 300 000 т курятины — четвертое место с долей рынка 5%, по данным Росптицесоюза.

Представители Промсвязьбанка всегда отрицали, что Дмитрий Ананьев и его брат и партнер Алексей владели «Белой птицей». Банк говорил, что только кредитовал компанию.

Долг накопился внушительный: по словам Соколова, около 26 млрд руб. В январе — феврале 2018 г., вскоре после того, как ЦБ забрал Промсвязьбанк на санацию в Фонд консолидации банковского сектора, агрохолдинг перестал обслуживать долги в Промсвязьбанке, рассказывал знакомый Ананьевых. Основатель «Белой птицы» Игорь Барщук в 2013 г. в интервью журналу «Агроинвестор» назвал владельцем контрольного пакета холдинга структуры Ананьевых. Контроль Ананьевых над этим бизнесом подтверждал «Ведомостям» их знакомый.

«Белая птица» передана на баланс Автовазбанка , сообщил Соколов. Это подтвердил «Ведомостям» сотрудник структуры, которой владели Ананьевы. Автовазбанк в дальнейшем будет присоединен к «Трасту».

«Группа компаний «Белая птица» была клиентом Промсвязьбанка, однако актив был передан», — сообщил «Ведомостям» представитель Промсвязьбанка, но куда — не уточнил. Дмитрий Ананьев не ответил на вопросы «Ведомостей», переданные ему через представителя. Представитель «Белой птицы» на вопросы не ответил.

Что дальше

«Белая птица» испытывает серьезные затруднения. О массовом сокращении персонала на «Белой птице» в Ростовской области 25 июля на заседании комиссии по социально-экономическому развитию региона сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Константин Рачаловский. Из-за сложного финансового положения там ожидается сокращение около 1300 человек.

Ростовская площадка уже фактически не работает, знает президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев . Там расположено производство инкубационного яйца.

Компания сохраняет бройлерное производство в Курской и Белгородской областях. «Белая птица — Курск» — самый качественный и интересный актив агрохолдинга. По данным ЕГРЮЛ, 100% «Белая птица — Курск» находится в залоге у Россельхозбанка (РСХБ). Дальнейшая судьба зависит от того, удастся ли реструктурировать задолженность, считает Давлеев. Рыночная стоимость агрохолдинга без учета долга и с учетом амортизации сейчас около 30 млрд руб., оценивает эксперт.

Этот бизнес может быть интересен крупным агрохолдингам, которые не обременены большой долговой нагрузкой. Это поможет им диверсифицировать производство, если они еще не занимаются птицей, или же нарастить свое присутствие на этом рынке, считает эксперт.

Вадима Мошковича и Источники «Ведомостей» сообщали о планах получить контроль над агрохолдингом со стороны «Русагро» Рустема Миргалимова из AVG Capital Partners. «Коммерсантъ» сообщал, что «Русагро» отказался от этой затеи. Связаться с Миргалимовым «Ведомостям» не удалось.

«Будем разбираться», — ответил Соколов на вопрос о судьбе агрохолдинга. Предприятие огромное, будет неправильно, если оно разорится: это один из лидеров отрасли, продолжает он: «Надо найти решение, чтобы оно продолжило функционировать. Всегда есть какой-то интересант, готовый работать с активом — вопрос цены и условий». У любого актива есть цена, даже если у него отрицательные чистые активы, считает Соколов. «Белую птицу» можно реанимировать», — уверен он.