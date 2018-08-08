Клычкова и Полуэктова попросили решить проблему долгостроя в Нарышкино

Люди, которые вложили средства в строительство очередного многоквартирного дома с сомнительным будущим, записали видеообращение к врио губернатора Орловской области Андрею Клычкову . 60 квартир в трехэтажке №10б на Садовой в Нарышкино проданы, но срок сдачи уже переносили три раза.

Когда заключались договоры долевого участия в 2016 году, строительство обещали завершить 1 июля 2017 года. Теперь — 31 декабря 2018 года. Дом стоит без крыши, проливается дождем, а на верхнем этаже уже разрослась плесень.

«Безнадзорно все происходит. Необходимо подключать прокуратуру и другие надзорные органы. Андрей Евгеньевич, помогите решить вопрос. Застройщик продолжает брать площадки, а этот дом не собирается достраивать», — посетовал один из дольщиков.

Собственники квартир посещают стройплощадку еженедельно, на объекте давно не появляются рабочие.

Заказчик строительства — ООО «Домстрой», генеральный подрядчик — ООО «Стиль 5М». На карте объекта у долгостроя указаны их адреса, как оказалось, оба вымышлены.

Завершается ролик сообщением, что жалобы на недобросовестного застройщика будут поданы в прокуратуру Орловской области. Обманутые дольщики надеются, что лично Иван Полуэктов возьмет ситуацию на контроль.

Отметим, по данным kartoteka.ru, учредителем ООО «Домстрой» и ООО «Стиль 5М» является Юрий Зайцев . За ним еще числится ряд ликвидированных компаний со скандальным прошлым. Пока еще действующие тоже имеют «шлейф». «Домстрой» знаменит тем, что пытался поставить дом на дороге в переулке Черемховский. В споре с застройщиком жители дошли до Верховного суда. ООО «Стиль» и ООО «Стиль 5М» отличились на новостройке №76/6 по Раздольной. Покупатели квартир выявили множество недостатков.

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