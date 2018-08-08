Клычкова и Полуэктова попросили решить проблему долгостроя в Нарышкино 

Люди, которые вложили средства в строительство очередного многоквартирного дома с сомнительным будущим, записали видеообращение к врио губернатора Орловской области Андрею Клычкову. 60 квартир в трехэтажке №10б на Садовой в Нарышкино проданы, но срок сдачи уже переносили три раза.
Когда заключались договоры долевого участия в 2016 году, строительство обещали завершить 1 июля 2017 года. Теперь — 31 декабря 2018 года. Дом стоит без крыши, проливается дождем, а на верхнем этаже уже разрослась плесень.
«Безнадзорно все происходит. Необходимо подключать прокуратуру и другие надзорные органы. Андрей Евгеньевич, помогите решить вопрос. Застройщик продолжает брать площадки, а этот дом не собирается достраивать», — посетовал один из дольщиков.
Собственники квартир посещают стройплощадку еженедельно, на объекте давно не появляются рабочие.
Заказчик строительства — ООО «Домстрой», генеральный подрядчик — ООО «Стиль 5М». На карте объекта у долгостроя указаны их адреса, как оказалось, оба вымышлены.
Завершается ролик сообщением, что жалобы на недобросовестного застройщика будут поданы в прокуратуру Орловской области. Обманутые дольщики надеются, что лично Иван Полуэктов возьмет ситуацию на контроль.
Отметим, по данным kartoteka.ru, учредителем ООО «Домстрой» и ООО «Стиль 5М» является Юрий Зайцев. За ним еще числится ряд ликвидированных компаний со скандальным прошлым. Пока еще действующие тоже имеют «шлейф». «Домстрой» знаменит тем, что пытался поставить дом на дороге в переулке Черемховский. В споре с застройщиком жители дошли до Верховного суда. ООО «Стиль» и ООО «Стиль 5М» отличились на новостройке №76/6 по Раздольной. Покупатели квартир выявили множество недостатков.
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