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Более 350 га земли передало правительство Подмосковья животноводческому предприятию «Клемово»
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Более 350 га земли передало правительство Подмосковья животноводческому предприятию «Клемово» 

Агентство «Москва» 1 час назад
Об этом сообщила пресс-служба Миноблимущества.
«355,2 га областной земли в городском округе Серебряные Пруды передано правительством Московской области животноводческому предприятию ООО «Клемово» для расширения кормовой базы», — говорится в сообщении.
Министр имущественных отношений Московской области Андрей Аверкиев, слова которого приводятся в сообщении, отметил важность помощи инвесторам в их желании развивать бизнес. «Мы стараемся найти способ поддержать каждого предпринимателя, действующего на территории Подмосковья и вновь приходящего в область. В аренде у ООО „Клемово“ порядка 680 га земли. Дополнительная кормовая база в размере 355 га позволит увеличить поголовье дойного стада до 500 голов, а общего поголовья — до 1 тыс. 320 голов и нарастить объем производства на 25%. При этом появится минимум пять рабочих мест», — сказал он.
Министр добавил, что проект будет реализован до 31 декабря 2026 г., а объем налоговых и неналоговых доходов в бюджет области составит порядка 2,4 млн руб.
ООО «Клемово» с 2010 г. занимается производством мяса и молока и содержит более 740 голов, из которых 350 — дойное стадо. Каждая особь дает более 6,3 тыс. литров молока в год. «С каждым годом производство молока и мяса в Серебряных Прудах растет: в 2016 г. производители получили более 2,2 тыс. тонн молока и более 120 тонн говядины, а в 2017 г. инвестор планировал активно наращивать производство», — добавили в пресс-службе.
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