Как передать показания счетчика за электроэнергию: 8 простых способов

Электроэнергия — один из основных видов энергии, без которой современный человек просто не может обойтись. Она дает нам освещение, отопление и возможность готовить пищу. Каждый владелец собственного жилья должен своевременно производить оплату за потребленное электричество. Чтобы выполнить эту операцию, нужно передать показания счетчика за электроэнергию в энергосбытовую компанию, которая произведет расчет для оплаты. Как правильно это сделать и что важно знать о приборах учета — в нашем материале.

Не у каждого потребителя есть время и возможность стоять в очереди в кассу, чтобы оплатить коммунальные услуги

Содержание статьи

1 Как передать показания счетчика за электроэнергию: обзор вариантов

2 Готовимся заранее: какие показания счетчика электроэнергии нужно передавать

2.1 Если счетчик старого типа

2.2 Особенности современных счетчиков

3 Справится даже ребенок: как проверить электросчетчик на правильность показаний

4 Что будет, если пропустить сроки передачи показаний счетчиков электроэнергии

5 Как передать показания счетчиков электроэнергии по мобильному или стационарному телефону в автоматическом режиме

5.1 Передача показаний счетчика электроэнергии через оператора Call-центра

5.2 Как передать показания электроэнергии через оператора компании

5.3 Как передать показания счетчиков электроэнергии с помощью смс сообщения

6 Как просто передать показания счетчика электроэнергии в офисе организации

7 Основные компании-поставщики электроэнергии и их контактные данные

8 Как подать показания электросчетчика и правильно заполнить квитанцию

9 Как передать показания за свет с помощью абонентского ящика

10 Не так сложно, как кажется: как передать показания счетчика электроэнергии через интернет

10.1 Личный кабинет в Энергосбыт Плюс: как передать показания счетчика

10.2 Как передать показания счетчика электроэнергии на сайте Мосэнергосбыт

10.3 Как передать показания счетчика за электроэнергию на сайте ТНС Энерго

10.4 Как передать показания счетчика за электроэнергию на сайте Волгаэнергосбыт

10.5 Как передать показания приборов учета на сайтах других поставщиков

11 Заключение

Как передать показания счетчика за электроэнергию: обзор вариантов

Еще лет десять назад способ передать показания за электроэнергию был всего один: вписать их в квитанцию и принести в кассу энергосбытовой компании для оплаты. Вся процедура, обычно, занимала много времени и сил. Приходилось не только отпрашиваться с работы, чтобы произвести оплату, но порой не один час простаивать в очереди в кассу.

Кассы эти работали только в будние дни и в рабочее время, так что для простого рабочего человека оплата коммуналки превращалась в малоприятную обязанность

В настоящее время сервис оказания бытовых услуг, наконец, повернулся к потребителю лицом. Теперь процедура передачи показаний электроэнергии занимает всего пару-тройку минут, и вы можете выбрать для себя любой из многочисленных способов. Есть среди них и такие, которые позволят вам самостоятельно вести статистку и контролировать свои расходы.

К сведению! Для компании, предоставляющей вашему дому электроэнергию важно анализировать ваши потребности в этом ресурсе. Такое планирование позволит избежать глобальных сбоев в обеспечении.

Передать показания счетчика за свет можно следующими способами:

автоматически, с помощью мобильного или стационарного телефона, имеющего тоновый набор;

через смс сообщение на короткий номер поставщика;

отправить показания счетчика за электроэнергию можно, положив квитанцию в специальные абонентские ящики, расположенные в общедоступных местах;

вы можете сообщить данные оператору Call-центра;

вы можете позвонить в абонентский отдел компании и сообщить сведения по телефону;

с помощью личного кабинета на интернет-сайте поставщика услуг;

по старинке, лично обратившись в офис компании.

Информацию о расходе энергии следует предоставлять ежемесячно, в двадцатых числах каждого месяца

Готовимся заранее: какие показания счетчика электроэнергии нужно передавать

Прежде, чем набрать телефонный номер или сесть за компьютер, подготовьте необходимые для передачи сведения. В противном случае вы будете метаться от монитора к счетчику или заново набирать телефон оператора. К чему эта напрасная суета? Итак, как снимать показания счетчика электроэнергии:

Если счетчик старого типа

Мало у кого остались такие приборы учета по той причине, что энергосбытовые кампании требуют периодической замены приборов учета и их поверки. Тем не менее, подобными приборами все еще пользуются, так что если вам досталось жилье с таким «старичком», нужно знать, как правильно снять с него показания.

Простая индукционная модель счетчика оснащена диском с цветной отметкой, который вращается с разной скоростью, в зависимости от интенсивности потребления

Кстати, подобный приборы имеют ряд преимуществ перед своими более современными собратьями. Они считаются более надежными и долговечными. Такие простые устройства не зависят от перепадов напряжения в сети и стоят совсем недорого. Трудно сказать, к недостаткам или преимуществам можно отнести и тот факт, что подобные приборы дают возможность потребителю обманывать поставщика энергии. К очевидным минусам относятся приличные размеры устройства и невысокий класс точности.

Снять показания со старого счетчика несложно:

Откройте щиток, за которым находится прибор

Запишите цифры на передней панели прибора до запятой

Красные цифры записывать не надо

Поднимите показания прошлого месяца и вычтите из них текущие

Полученную разницу умножьте на стоимость одного киловатта. Так вы будете знать, сколько необходимо заплатить. После этого остается только передать данные электросчетчика любым удобным для вас способом.

Особенности современных счетчиков

Снять показания с современного прибора немного сложнее. Новомодные счетчики с возможностью раздельного учета потребленной энергии в дневное и ночное время оснащаются жидкокристаллическим дисплеем. На нем отражается не только общий расход энергии, но и расход за ночные и дневные часы.

Совет! Счетчики с раздельным учетом электричества позволяют сократить расходы. Тариф за электроэнергию днем или ночью разный. Так выгоднее включать, к примеру, стиральную машину после 9 вечера.

Современные приборы учета имеют небольшой размер, они предоставляют более точные сведения и выглядят гораздо эстетичнее

Их единственный недостаток — цена, и она напрямую зависит от дополнительных возможностей устройства. Электронные счетчики могут быть однотарифными или многотарифными.

Как получить необходимые сведения для передачи:

Нажмите на кнопку ввод. Возможно, это придется сделать несколько раз, так как на дисплее будет высвечиваться дата, температура или другие показания

Если у счетчика один тариф, перепишите показания под меткой Т1 Если у счетчика несколько тарифов, они будут обозначаться буквами Т2, Т3 и так далее. Запишите их.

Поднимите показания за прошлый период и отнимите от них текущие сведения по каждому тарифу. После этого можно передавать сведения за электроэнергию, как и в первом случае.

К сведению! Современные электронные счетчики, такие, как Меркурий, осуществляют подсчет расхода электричества в восьми временных зонах для такого же количества типов суток. Такой сложный прибор пригодится не каждому, так что перед покупкой уточните в энергосбытовой компании тарифные планы.

Самыми востребованными на сегодняшний день являются двухставочные приборы, раздельно считающие потребление электричества днем и ночью.

Снять показания с электронного прибора не сложно, нужно лишь несколько раз нажать на кнопку.

Справится даже ребенок: как проверить электросчетчик на правильность показаний

Тарифы на коммунальные услуги растут с завидным постоянством, так что не удивительно, что каждый из нас старается контролировать правильность показаний приборов учета. Стоимость поверки счетчиков электроэнергии не маленькая, так что лишний раз не хочется обращаться за этой платной услугой.

Если возникли сомнения по поводу счетчика, несложно самостоятельно провести простейшую поверку. Для этого понадобится всего лишь секундомер и калькулятор

Самой распространенной проблемой, с которой сталкиваются многие пользователи, является самоход. При этом виде поломки прибора он продолжает считать киловатты даже при полностью отключенных приборах потребления. Много он таким образом не намотает, но, как говорят, копейка рубль бережет.

Проверить на предмет самохода не сложно. Выньте из розеток все электроприборы в квартире. Еще лучше — выкрутите пробки или перещёлкните выключатели в щитке.

Таким образом, вы прекратите потребление электричества

Если счетчик старого образца сделал после отключения больше, чем один круг — он не исправен. С электронным счетчиком самоход определить немного сложнее. Устройтесь поудобнее и понаблюдайте за световым индикатором. Если он моргнул больше одного раза за 10 минут, значит, придется обращаться к специалистам для ремонта или замены прибора.

Вторая возможная поломка — отклонение подсчета от фактического расхода. Чтобы проверить счетчик, нужно найти в доме устройство известной вам мощности и подключить его в сеть на определенный отрезок времени.

Самый простой вариант — использовать старую лампу накаливания

Важно! Прежде чем проводить эксперимент, проверьте мультиметром напряжение в розетке, предварительно выключив все остальные приборы. Вы удивитесь, но можете не обнаружить ожидаемых 220 вольт. Также следует проверить и саму лампу, подключив к ней щупы.

Умножите данные тока и напряжения. К примеру, мультиметр показал в розетке 210 вольт, а силу тока мы получили 0,40 Ампер. Умножаем и получаем 84 Вт (вместо заявленных на упаковке лампы 100 Вт).

Важно! Не забывайте о технике безопасности при работе с электроприборами!

Используйте защитные перчатки и будьте предельно осторожны

После того, как вы вычислили точное потребление энергии лампой, можно проверять счетчик. Удостоверьтесь, что все остальные приборы отключены. Подключите лампу к сети и засеките время ее работы секундомером. Насчитайте 10 оборотов круга старого счетчика или 10 миганий индикатора электронного.

На каждом приборе есть данные постоянной со значком А. Поделите количество оборотов с включенной лампой на постоянную А и умножьте на 1000, получите мощность.

Допустимая погрешность прибора — 5%. Посчитаем, что получилось у нас: 100–102,27 × 100% / 84 = 27,5%.

Вывод один: срочно менять счетчик!

Вот и задумайтесь в следующий раз, прежде чем передать данные за свет: а верно ли считает прибор?

Что будет, если пропустить сроки передачи показаний счетчиков электроэнергии

На самом деле, ничего страшного не случится, если вы пропустите сроки. Начисление компания поставщик сделает в любом случае, просто в расчет возьмутся не ваши данные, а средние показатели, взятые за предыдущие полгода. То есть если раньше вы платили за свет примерно 800 рублей, то столько же вам и начислят без показаний счетчика. Но слишком затягивать с этим делом не стоит.

Через 6 месяцев поставщик начнет производить начисление по нормативам, а они, скорее всего, будут гораздо выше ваших расходов

К сведению! Каждые полгода компания направляет своих сотрудников для проверки показаний счетчика. Если они обнаружат разницу в показаниях и размере оплаты, вам будет выставлен счет на дополнительную стоимость.

Когда передавать показания счетчиков электроэнергии, чтобы не попасть в неприятную ситуацию? Раньше сроки подачи сведений были закреплены Постановлением Правительства РФ . Потребителя обязывали передавать их с 23 до 25 числа ежемесячно. Сейчас такая обязанность отменена и теперь потребитель имеет право предоставлять эти сведения в сроки, оговоренные договором с поставщиком услуг. То есть, в договоре между вами и компанией — поставщиком электроэнергии должно быть оговорено, до какого числа передавать показания счетчиков электроэнергии.

Как передать показания счетчиков электроэнергии по мобильному или стационарному телефону в автоматическом режиме

Подать данные по электроэнергии можно с помощью мобильного или стационарного телефона. Сделать это можно тремя разными способами:

позвонить в call-центр и следовать командам автоответчика;

отправить смс сообщение на указанный в договоре номер;

позвонить в офис компании и передать данные дежурному оператору.

Любой из этих способов хорош тем, что не требует от вас похода в организацию и ожидания в очереди. Передать показания можно в любое удобное время, не отрываясь от работы и домашних дел.

Передача показаний счетчика электроэнергии через оператора Call-центра

Сейчас у каждой компании-поставщика коммунальных услуг есть оператор, с помощью которого можно буквально за считанные минуты передать необходимые для расчета данные. Вся процедура осуществляется по командам автоответчика, единственное, что потребуется — переключить набор на тональный.

Что нужно подготовить, чтобы передать данные за электроэнергию:

номер абонентского договора;

данные счетчика.

Процесс передачи сведений предельно прост. Нужно просто набрать номер телеоператора и следовать командам, набирая номер договора и показания счетчика на телефоне

Единственный минус этой простой системы именно в том, что она очень популярна. На самом деле, дозвониться по указанному поставщиком номеру очень сложно, именно по этой причине многие пользователи пользуются альтернативными способами.

Как передать показания электроэнергии через оператора компании

Кроме автоматической отправки, можно воспользоваться способом передачи сведений через оператора компании. С одной стороны, многим нравится общение с живым человеком, с другой, живые люди, бывает, ошибаются, и вполне может случиться так, что ваши сведения запишут не правильно. Да и дозвониться оператору, как правило, так же сложно, как и в предыдущем описанном способе.

По какому телефону передать показание счетчиков электроэнергии указано в договоре или на интернет-ресурсе компании

Как передать показания счетчиков электроэнергии с помощью смс сообщения

Если первые два метода передачи данных осложняются необходимостью дозвона на постоянно занятый номер, то тут все просто. Достаточно отправить сообщение на номер, указанный поставщиком услуг. Номер телефона для передачи показаний счетчика электроэнергии в каждом регионе свой, обратите на это внимание и, прежде чем отправлять смску, зайдите на сайт компании и удостоверьтесь, что отправляете ее по нужному адресу.

Как отправить показания счетчика электроэнергии по смс? В сообщении нужно набрать:

Номер счета абонента (указан на любой квитанции от поставщика);

Показатели счетчика.

Между этими двумя числами должен стоять значок #. Этот простой набор подходит для владельцев однотарифных приборов учета. Если на вашем устройстве учитываются два тарифа — дневой и ночной, то нужно набрать оба этих показателя через значок #.

Способ простой и легкий, не требует от вас особых усилий.

Можно сохранить это сообщение как шаблон, чтобы каждый раз не искать номер счета и лишь менять значения показаний устройства

Как просто передать показания счетчика электроэнергии в офисе организации

Этот способ подходит для тех, у кого есть время для поездки в энергосбытовую компанию. Их офисы, как правило, работают в будние дни с теми же перерывами на обед, что и у большинства организаций в городе.

Передавать сведения за свет лично в офисе поставщика — очень надежный метод

Вы будете абсолютно уверены, что информация принята правильно, а также сможете при необходимости произвести перерасчет стоимости электроэнергии.

Основные компании-поставщики электроэнергии и их контактные данные

Если ваш договор на поставку электроэнергии заключен так давно, что в нем нет данных по альтернативным способам передачи показаний, всегда можно найти необходимую информацию в интернете. Каждая энергосбытовая компания указывает на своем сайте способы, как можно передать показания по электроэнергии и необходимые контактные данные. Мы собрали для вас сведения по самым крупным поставщикам страны:

Наименование организации

Регион

Контактный телефон

Адрес сайта

АО «АТОМЭНЕРГО СБЫТ»

Курская область

+74712390329

http://atomsbt.ru/kursk/

Смоленская область

+74812687550

http://atomsbt.ru/smolensk/

Мурманская область

+78152692555

http://atomsbt.ru/murmansk/

Тверская область

+74822483015

http://atomsbt.ru/tver/

АО «АТОМСБЫТ»

Воронежская область

+74732227141

http://atomsbyt.ru/

Воронежская область

+74732020833

https://voronezh.tns-e.ru/population/

ПАО «ВОЛГАЭНЕРГО СБЫТ»

Вологодская область

+78172777700

https://www.vscenergo.ru/

АО «КОМИ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ»

Республика Коми

+78212301449

http://www.komiesc.ru/

ОАО «ЛИПЕЦКАЯ ЭНЕРГОСЫТОВАЯ КОМПАНИЯ»

Липецк и Липецкая область

+78002200009

https://www.lesk.ru/

Республика Мордовия

+78001002213

http://www.mesk.ru/

ПАО «ТАМБОВСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМАНИЯ»

Тамбовская область

+78002009908

http://www.tesk.tmb.ru/

ОАО «ЭНЕРГОСБЫТ ПЛЮС»

16 регионов РФ +74959805900

http://esplus.ru/

Республика Марий Эл +78362347127

https://mari-el.tns-e.ru/population/

ПАО «МОСЭНЕРГОСБЫТ»

Крупнейший поставщик электро энергии в РФ +74959819819

http://www.mosenergosbyt.ru/

АО «МЕЖРЕГИОНЭНЕРГО СБЫТ»

Поставщик в 50 субъектах РФ +7495428 4090

http://mrg-sbyt.ru/

АО «ОБОРОНЭНЕРГО СБЫТ»

+78007007738

http://www.oes.su/index

АО «ПЕТЕРБУРГСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ»

Ленинградская область

+78123250669

http://www.pesc.ru/

ПАО «ПЕРМЬЭНЕРГО СБЫТ»

Пермская область

+73422006300

http://permenergosbyt.ru/

АО «ТАТЭНЕРГО СБЫТ»

Республика Татарстан

+78002002526

http://tatenergosbyt.ru/

ПАО «ТНС ЭНЕРГО КУБАНЬ»

Краснодар ский край и Адыгея

+78612980170

https://kuban.tns-e.ru/population/

ООО «ЭК „СТИ“

Сибирский, Центральный, Северо-Западный регион

+78002346678

http://ek-sti.ru/

АО „ТЮМЕНСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ“

Тюменская область

+78001005606

http://www.tmesk.ru/

ООО „РУСЭНЕРГО РЕСУРС“

47 регионов РФ +74957757371

http://rusenres.ru/

ООО „РУСЭНЕРГО СБЫТ“

18 регионов РФ +74959269900

http://www.ruses.ru/

Как подать показания электросчетчика и правильно заполнить квитанцию

Если вы выбрали способ подачи сведений через кассу поставщика с заполнением квитанции, следует разобраться, как эту самую квитанцию правильно заполнить.

Квитанция для оплаты за свет

Внешне квитанции у разных компаний могут различаться, но все они, так или иначе, содержат одинаковые поля для заполнения показаний счетчика за электроэнергию по лицевому счету:

ФИО и Адрес. Тут долго гадать не надо. Вписываете данные того, на чье имя заключен договор и адрес дома или квартиры. Поставщик может внести в квитанцию вместо или вместе с этими полями и поле „номер абонента“. В крупных городах энергосбытовые компании присваивают потребителям порядковые номера, по которым им проще вести учет. Если вы не знаете свой номер, можно позвонить по горячей линии и уточнить этот вопрос.

Период. В квитанции поле „Период“ подразумевает отрезок времени, за который вы отчитываетесь. Это может быть месяц, например, сентябрь или даты — с 25.08.2017 по 25.09.2017. В принципе, если вам это удобно, вы можете платить за электричество не ежемесячно, а, к примеру, еженедельно и при этом передавать показания счетчиков за электричество каждый раз при оплате.

Показания счетчика: текущие и предыдущие. В текущих вы указывает 4-5 (в зависимости от типа счетчика) цифры на циферблате до запятой. В предыдущих, соответственно, такое же количество знаков из прошлой квитанции.

Расчет потраченной энергии. Следует вычесть из текущего значения показаний предыдущее. Например, сейчас на счетчике 37465 кВт, а было — 34225. Следовательно, расход составил 37465-34225 = 240 кВт. Полученный результат вписывается в графу „Расход“.

Расчет оплаты. Берете стоимость киловатта энергии (можно уточнить у поставщика по горячей линии) и умножаете ее на количество израсходованных киловатт. К примеру, цена за киловатт — 4 руб. 50 коп. Расход за отчетный период составил 240 кВт. Умножаем 4,50 х 240 = 1080 рублей. Эту сумму и следует подготовить к оплате.

Как передать показания за свет с помощью абонентского ящика

Заполненную квитанцию можно отнести в пункт приема платежей, а можно опустить в специальные ящики, размещенные в офисе компании или в общественных местах. Это тоже один из способов передать сведения по электроэнергии. Такие ящики устанавливают в крупных торговых точках, у почтовых отделений или в офисах ЖКХ.

Удобно, если ваш ежедневный маршрут пролегает через эти точки, вам не составит труда опустить заполненную квитанцию

Не так сложно, как кажется: как передать показания счетчика электроэнергии через интернет

Все больше потребителей коммунальных услуг начинают активно пользоваться услугами подачи данных через личный кабинет. Передать показания счетчика можно на официальном сайте поставщика.

Такой вариант общения с энергопоставляющей компанией очень удобен. Личный кабинет позволяет не только своевременно предоставлять необходимые сведения, но и вести учет своих расходов, в любое время поднимать данные за прошлый период. Через сайт можно обратиться с поставщику с заявлением на перерасчет и произвести онлайн-оплату с карточки вашего банка. При всем этом, вы не столкнетесь ни с очередями в кассу, ни с необходимостью по часу ожидать ответа оператора, ни с беспокойством, что ваши сведения не дошли до получателя. Единственная неприятность, которая может случиться — у вас не будет возможности выйти в сеть в нужный момент. Поэтому на всякий случай оставьте про запас еще какой-нибудь удобный для вас способ.

Как подать данные за электроэнергию через интернет:

Шаг 1: найдите официальный сайт поставщика

Воспользуйтесь таблицей, которую мы предоставили вам в этом материале или поднимите предыдущие квитанции. На них должен быть адрес сайта компании или, на худой конец, полное наименование организации. Вбейте это название в поисковую строку вашего браузера и отыщите официальную интернет-страничку.

Шаг 2: зарегистрируйтесь на сайте и заведите личный кабинет

На сайте поставщика обычно есть закладочка: „Клиентам“ или „Частным лицам“ или „Физлицам“. Смело заходите туда. Найдите кнопку „Войти“. Сайт предложит вам ввести свой логин и пароль. Тем, кто впервые на этой страничке, следует найти значок „Зарегистрироваться“ и ввести данные, которые потребует регистратор. Обычно это номер договора и ФИО абонента. Некоторые поставщики могут потребовать номер абонента и электронный адрес или номер телефона. После ввода данных, подтвердите свой номер телефона или почту. Вам либо придет СМС с кодом доступа, либо на ваш электронный ящик поступит ссылка, на которую надо нажать, чтобы подтвердить данные.

Шаг 3: введите показания счетчика в личном кабинете

На страничке личного кабинета вы можете заполнить о себе дополнительные сведения, а также найти раздел, в который вносятся показания счетчика. Сайт попросит вас указать отчетный период или выбрать его из приложенного календарика. После остается только вбить в соответствующие окошки прошлые и настоящие показания счетчика. Автомат сам рассчитает вам размер платежа.

Шаг 4: оплатите расходы на сайте или распечатайте квитанцию

После рассчета платежа вам будет предложено произвести онлайн-оплату или распечатать квитанцию для оплаты через кассу организации или любое отделение банка. Если у вас есть карточка, выберите онлайн-оплату и заполните данные карты. В смс сообщении банк сообщит вам о проводимой операции и вышлет код подтверждения, которые нужно ввести на странице онлайн-платежа. После оплаты распечатайте чек и сохраните его на всякий случай для проверки.

Совет! Любящие внуки непременно должны научить свою бабушку платить за коммунальные услуги через интернет. Поверьте, старшее поколение будет вам безмерно благодарно, если вы освободите их от необходимости стоять в очередях.

Личный кабинет в Энергосбыт Плюс: как передать показания счетчика

Одна из самых крупных российских компаний-поставщиков электричества — Энергосбыт Плюс. Передать показания электроэнергии можно через сайты этой организации, открытые для каждого региона.

Изображение

Описание действий

Зайдите на официальный сайт http://esplus.ru/, найдите вкладку „Регионы“.

Выберите свой регион на страничке под картой.

Выберите закладку „Физическим лицам“.

В каждом регионе есть перечень доступных способов передачи данных счетчиков и вариантов оплаты. Обратите внимание: не во всех регионах доступна услуга подачи сведений через личный кабинет.

Если личный кабинет есть, то на главной страничке доступна форма регистрации.

Заполните в форме все обязательные поля, они помечены красной звездочкой. Вы можете настроить получение квитанций за оплату на электронную почту или на дом.

Если в регионе не предусмотрен личный кабинет для пльзователей услуг, в закладке „Как передать показания“ вы можете выбрать способ передачи показаний через сайт. Для этого нужно ввести номер счета, данные прибора учета и показания счетчика.

Как работать с личным кабинетом в видео инструкции:

Как передать показания счетчика электроэнергии на сайте Мосэнергосбыт

Примерно такой же алгоритм действий потребуется и для того, чтобы работать на сайте Мосэнерго . Передать показания счетчика электроэнергии можно следующим образом:

Изображение

Описание действий

Зайдите на сайт по адресу: https://lkkbyt.mosenergosbyt.ru/ common/login.xhtml.

Выберите подходящий для вас способ регистрации.

Заполните необходимые для регистрации поля и откройте личный кабинет.

Выберите закладку „Оплатить“ и на этой страничке — расчет суммы.

Для ввода данных выберите калькулятор.

Заполните поля предыдущих и текущих показаний счетчика.

Калькулятор сам рассчитает необходимую для оплаты сумму, после чего вы можете распечатать квитанцию.

Последовательность действий на видео:

Как передать показания счетчика за электроэнергию на сайте ТНС Энерго

Изображение

Описание действий

Чтобы завести на сайте ТНС Энерго личный кабинет, зайдите по адресу https://corp.tns-e.ru/ и найдите вкладку „Клиентам“.

Выберите в открывшемся окне свой регион.

Зайдите в окошко регистрации.

Следуйте указаниям регистратора, заполните все необходимые поля и откройте личный кабинет. В личном кабинете введите показания и нажмите кнопку „Передать“.

Как передать показания счетчика за электроэнергию на сайте Волгаэнергосбыт

Изображение

Описание действий

Зайдите на сайт компании по адресу http://www.volgaenergo.ru/, найдите вкладку „Регистрация“.

Введите сведения, необходимые для регистрации и откройте личный кабинет. Далее действуйет по вышеописанным алгоритмам.

Обращаем внимание, что во вкладке „Населению“ перечислены все доступные способы передачи показаний счетчиков.

Здесь же вы можете найти всю необходимую информацию о тарифах и скачать бланки заявлений.

Как передать показания приборов учета на сайтах других поставщиков

В целом, алгоритм действий все тот же. Вот несколько примеров страничек с других сайтов:

Саратовэнерго: чтобы передать показания счетчика за электроэнергию, зайдите на сайт по адресу http://www.saratovenergo.ru/

Как передать показания счетчика электроэнергии Красноярскэнергосбыт подробно описано на сайте https://krsk-sbit.ru/router.php?doc=lkk_prezentaciya

Курскатоэнергосбыт

Ссылка на личный кабинет Курскатоэнергосбыт http://atomsbt.ru/kursk/

Как видите, все сайты примерно одинаковы по содержанию, так что зарегистрировать на них не сложно, если следовать общепринятому алгоритму.

Заключение

Вариантов, как быстро и без особых усилий отправить показания приборов учета в компанию — поставщик услуг, много. Вы можете выбрать самый подходящий для вас способ. Отправить сведения можно по телефону, через сайт поставщика или лично обратившись в офис компании. Не бойтесь экспериментировать. Возможно, вы найдете свой вариант не с первого раза.

Не забывайте делиться своими впечатлениями, эта информация очень поможет всем пользователем!