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Потанин продал «Анастасию» за 75 миллионов евро
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Потанин продал «Анастасию» за 75 миллионов евро 

Мир24 44 минуты назад
Фото: Газета Кемерова
Яхта Владимира Потанина продана за 75 миллионов евро. Судно называется Anastasia. Это имя бизнесмен дал ей в честь свой дочери, сообщает «МИР 24».
Эксперты называют эту сделку одной из крупнейших в 2018 году на мировом рынке яхт. Длина Anastasia составляет 75 метров. На ней могут разместиться 12 гостей в шести суперкаютах и 20 человек команды. Яхта оборудована тренажерным залом, кинотеатром, джакузи, ангаром для катера и водных мотоциклов. После продажи у судна другое название — Wheels. Кто новый владелец, пока неизвестно, но за содержание яхты ему придется выкладывать около пяти миллионов евро каждый год.
А вот тройка самых дорогих яхт в мире:
«History Supreme»
Это самая дорогая яхта в мире. Она стоит почти пять миллиардов долларов. Причем ее длина всего 31 метр, а ширина 7,5 метров. Однако на ее отделку ушло около 100 тонн золота и платины. Одна из комнат декорирована метеоритным камнем и скульптурой из костей тираннозавра. Судно было построено в 2011 году по заказу неизвестного малайзийского бизнесмена.
«Eclipse»
На втором месте располагается яхта Романа Абрамовича. Она оценивается в 800 миллионов долларов. Длина судна 162,5 метра, ширина — 21,5 метров. На ней можно жить годами. Яхта оборудовано парикмахерской, залом для фитнеса, столовыми, бассейнами. Есть даже небольшая подводная лодка для прогулок.
«Azzam»
Третье место занимает 180-метровый гигант, принадлежащий шейху Халифу Аль Нахайян. Эта самая большая яхта в мире, но оценивают ее в 600 миллионов долларов. Хотя на самом деле, эта цифра очень приблизительна. Внутреннее убранство судна находится под строжайшей секретностью и лишь самому шейху и его приближенным известно, что же внутри корабля.
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