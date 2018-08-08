В ППГХО получили первый ферросилиций

«Приаргунское производственное горно-химическое объединение» (ППГХО) в Забайкальском крае получило первые партии ферросилиция общим весом в 200 кг. Новое направление бизнеса крупнейшее российское уранодобывающее предприятие развивает в рамках программы диверсификации производства.

Как сообщил сайт компании, ферросилиций производится из пиритных огарков. Это отходы производства серной кислоты. ППГХО за 20 лет накопило более 4,5 млн т пиритных огарков.

«Первая плавка доказала, что получать ферросилиций из пиритных огарков реально. Теперь вопрос в качестве. Когда лаборатория выдаст результаты, мы будем знать, какой марки металл мы получили, в случае необходимости, будем работать над повышением качества продукта», — приводится в сообщении комментарий директора по науке, технологическому и инновационному развитию ППГХО Александра Морозова

По данным гендиректора объединения Александра Глотова, компания планирует, в первую очередь, обеспечить ферросилицием собственный ремонтно-механический завод, а затем намерено выйти на российский рынок.

ПАО ППГХО входит в урановый холдинг «Росатома» «Атомредметзолото».

По данным сайта металлургических исследований MetalResearch, на ферросилиций приходится примерно половина ферросплавов, выпущенных в РФ в январе-феврале 2018 года. При этом, доля Сибирского федерального округа в производстве всех ферросплавов составила 35%. На территории округа работают, в частности, завод «Кузнецкие ферросплавы» (Кемеровская область) и «Братский завод ферросплавов» (Иркутская область).

Фото: сайт ПАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение»