Женщина‐легенда и сотрудник PepsiCo покинет свой пост

Главный исполнительный директор (СЕО) PepsiCo оставит пост в сентябре 2018 года. Индра Нуйи стала первой женщиной и подданой другой страны (Индия), которой руководство американской корпорации доверило эту должность Об этом сообщил сайт «Русская планета».

Индра Нуйи заявила, что оставит должность из-за застоя производства североамериканского подразделения Pepsi и падения спроса на газированные напитки. Главный исполнительный директор PepsiCo возьмет отпуск, после чего займется продвижением женщин в ряды топ-менеджеров компании.