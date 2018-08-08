Женщина‐легенда и сотрудник PepsiCo покинет свой пост 

Главный исполнительный директор (СЕО) PepsiCo оставит пост в сентябре 2018 года. Индра Нуйи стала первой женщиной и подданой другой страны (Индия), которой руководство американской корпорации доверило эту должность Об этом сообщил сайт «Русская планета».
Индра Нуйи заявила, что оставит должность из-за застоя производства североамериканского подразделения Pepsi и падения спроса на газированные напитки. Главный исполнительный директор PepsiCo возьмет отпуск, после чего займется продвижением женщин в ряды топ-менеджеров компании.
Благодаря ей выручка американской корпорации, которая стала одной из самых успешных, за 12 лет выросла на 28,5 миллиарда долларов. После ухода Индры Нуйи ее обязанности возьмет на себя президент компании Рамон Лагуарта.