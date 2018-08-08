Проект парковой зоны «Верх-Тулинский» под Новосибирском слишком дорог для бюджета

На заседании совета по инвестициям Новосибирской области сегодня представили масштабный проект по созданию комплексной парковой зоны в селе Верх-Тула Новосибирского района. Его подготовило ООО «Лидер Инвест Групп». Вместе с членами совета с проектом ознакомился корреспондент Sibnovosti.ru Кирилл Полиенко.

Компания предложила создать на площади около 3,5 тыс. га в нескольких километрах от областного центра город-сад с рабочими местами, рекреационными зонами и жильем. Предполагается, что в течение 15 лет население села вырастет на 3-4 тыс. человек, то есть почти в два раза. В плане строительство бизнес-центра, агропромышленного парка, базы отдыха, парков, скверов, освоение сельскохозяйственных земель.

Инициаторы проекта предполагают вложить около 3,5 млрд руб. Еще 9,5 млрд руб. они рассчитывают привлечь в качестве инвестиций. В итоге, в течение 15 лет территория должна перечислить бюджетам всех уровней около 5 млрд руб. Предполагаемая прибыль инвесторов за этот срок может составить около 2 млрд руб.

«Реализация данного проекта возможна только при эффективном взаимодействии бизнеса и государственных структур», — отметил в ходе презентации владелец ООО «Лидер Инвест Групп» Михаил Камбаров.

Он пояснил, что ожидает от властей включения комплекса в реестр инвестпроектов и соответствующих преференций, административной помощи в подготовке и реализации проекта, содействия в создании инженерной инфраструктуры территории, бюджетного финансирования строительства систем водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, а также содействия в переговорах с газоснабжающей организацией. Каждая статья расходов предварительно оценивается в сотни миллионов рублей.

Под будущий проект администрация Новосибирского района расширила границы села Верх-Тула на 270 га. В региональном правительстве этот шаг посчитали поспешным.

«Просчитывали, сколько бюджетных средств необходимо будет на освоение этой территории, и где вы их возьмете? Сколько необходимо инфраструктуры, энергетических мощностей, социальной инфраструктуры? Кто-то просчитывал?», — уточнил врио заместителя председателя правительства Новосибирской области Владимир Знатков

Представитель районной администрации признал, что точных расчетов нет, а местные власти надеются, что вся инфраструктура появится в ходе реализации представленного инвестпроекта.

«Я прекрасно понимаю, что сегодня у Новосибирского района ни на какую инфраструктуру — водоснабжение, канализование, тем более, на электроэнергию — денег нет. В инвестиционной программе ЗАО РЭС, я точно знаю, полмиллиарда не найдут. С одной стороны, плохо показаться ретроградом — надо развивать агломерацию. С другой стороны, надо соизмерять наши бюджетные возможности, возможности поставщиков услуг с нашим развитием», — высказался зампред регионального правительства.

Сам проект господин Знатков назвал непроработанным и даже сравнил его с идеей Нью-Васюков, предложенной героем романа «12 стульев» Остапом Бендером

В итоге концепцию даже не стали выносить на голосование о предоставлении возможной поддержки. Региональные власти потребовали доработать финансово-экономическое обоснование, предоставить детализацию по срокам реализации отдельных частей проекта, и только после этого вновь предложить его на рассмотрение инвестсовета.