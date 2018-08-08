В Москве проходит конкурс на I очередь застройки Рублево-Архангельского

МОСКВА, 8 авг — РИА Недвижимость. В Москве проходит закрытый международный конкурс на разработку архитектурно-градостроительной концепции первой очереди застройки принадлежащей Сбербанку территории в Рублево-Архангельском.

Как сообщила принадлежащая банку компания «Рублево-Архангельское», конкурсантам предстоит детально проработать архитектурные и объемно-планировочные решения для всех основных типов зданий первой очереди. Они должны будут выбрать площадку первой очереди застройки и предложить подробную концепцию ее развития.

Участие в конкурсе подтвердили семь международных архитектурных бюро: Archea Associati, Maxwan, Mecanoo, AREP, Aecom, Nikken Sekkei и Zaha Hadid. При этом все они работают в партнерстве с российскими архитектурными компаниями, сообщается в пресс-релизе.

Компании «Рублево-Архангельское» принадлежат 460 гектаров на Новорижском шоссе. В начале 2000-х бизнесмен Сулейман Керимов планировал там построить «город миллионеров», но проект не был реализован. Керимов продал землю Михаилу Шишханову , который заложил ее в Сбербанке. Впоследствии компания «Рублево-Архангельское» перешла в собственность банка.

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"Это не стандартный девелоперский проект, а проект создания принципиально новой городской среды и образа жизни. Мы предполагаем сформировать городскую среду и образ жизни, проиллюстрированные и даже подкрепленные архитектурными решениями", — приводятся в сообщении слова гендиректора АО «Рублево-Архангельское» Андрея Лихачева

Участники конкурса должны подготовить свои предложения до 15 августа этого года, а финальное заседание жюри и объявление лауреатов назначено на 28 сентября. Далее по итогам переговоров один из лауреатов получит право на заключение контракта на стадию «Проект» в объеме от 30 тысяч до 100 тысяч квадратных метров застройки, добавляется в пресс-релизе.