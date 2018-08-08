Свердловский депутат-банкрот Гаффнер вновь отбился от кредиторов

8 августа 17-й арбитражный апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу "Россельхозбанка" по делу депутата Законодательного собрания Свердловской области Ильи Гаффнера , объявленного ранее банкротом.

Как ранее сообщало «Уралинформбюро», финансовая организация оспаривала прекращение процедуры реализации имущества народного избранника — соответствующее решение 28 мая вынес Арбитражный суд Свердловской области по ходатайству финансового управляющего.

Стоит напомнить, что банкротом депутат был признан еще в феврале 2016 года из-за просроченного кредита на 160 миллионов рублей, по которому он выступал поручителем. Деньги занимались на развитие подконтрольного Гаффнеру агропредприятия «Шиловское». В числе кредиторов были "Сбербанк" и «Россельхозбанк».

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Вернуть деньги кредиторы не смогли. Согласно материалам суда, народным избранником в счет долга были внесены лишь 441 261,62 рубля. Из имущества у депутата-банкрота нашлись лишь два охотничьих ружья, которые удалось реализовать за 73 000 рублей. Плюсом к этому после закрытия лицевых счетов Гаффнера финансовым управляющим на специальный счет были перечислены остатки в размере 14 432,59 рубля.

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