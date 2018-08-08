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Свердловский депутат-банкрот Гаффнер вновь отбился от кредиторов
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Свердловский депутат-банкрот Гаффнер вновь отбился от кредиторов 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
8 августа 17-й арбитражный апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу "Россельхозбанка" по делу депутата Законодательного собрания Свердловской области Ильи Гаффнера, объявленного ранее банкротом.
Как ранее сообщало «Уралинформбюро», финансовая организация оспаривала прекращение процедуры реализации имущества народного избранника — соответствующее решение 28 мая вынес Арбитражный суд Свердловской области по ходатайству финансового управляющего.
Стоит напомнить, что банкротом депутат был признан еще в феврале 2016 года из-за просроченного кредита на 160 миллионов рублей, по которому он выступал поручителем. Деньги занимались на развитие подконтрольного Гаффнеру агропредприятия «Шиловское». В числе кредиторов были "Сбербанк" и «Россельхозбанк».
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Вернуть деньги кредиторы не смогли. Согласно материалам суда, народным избранником в счет долга были внесены лишь 441 261,62 рубля. Из имущества у депутата-банкрота нашлись лишь два охотничьих ружья, которые удалось реализовать за 73 000 рублей. Плюсом к этому после закрытия лицевых счетов Гаффнера финансовым управляющим на специальный счет были перечислены остатки в размере 14 432,59 рубля.
Ранее по теме: Земли обанкротившего Гаффнера колхоза распродают за 161 миллион Свердловский депутат Илья Гаффнер ищет 160 миллионов
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