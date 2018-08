Рекламные агентства заработали на тендерах. Почему волна пересмотра контрактов пошла им на пользу 

Рекламодатели стремятся более эффективно тратить свои бюджеты, агентства заинтересованы в удержании крупных клиентов. Давление на партнеров усиливается, завершаются отношения, длившиеся десятилетиями. На смену традиционным моделям работы приходят новые, которые зачастую стирают границы между конкурентами. Однако любой пересмотр — это не только риски, но и возможности, доказывает исследование консалтинговой компании R3.

Аналитики изучили 3401 тендеров, в которых 700 агентств одержали победу. И выяснилось, что за год доходы агентств от новых аккаунтов выросли на 36%, с 691 млн долларов в первом полугодии 2017 года до 1,084 млрд долларов в аналогичном периоде 2018-го. По оценке R3, количество завоеванных аккаунтов увеличилось на 3%.

Выручка креативных агентств от new business выросла на 57%, а число побед — на 5%, подсчитали эксперты. Рекламодатели решаются на более серьезные изменения, чем раньше. Среди них — Nestle и P&G , отмечает глава и сооснователь R3 Грег Полл . Драйвером роста в креативном сегменте стали США, где выручка от new business подскочила на 88%. Крупнейшим здесь стал выигрыш Saatchi & Saatchi US — теперь агентство обслуживает североамериканский бизнес P&G по уходу за тканями (Tide, Ariel, Lenor и другие бренды).