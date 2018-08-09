Минтранс рассчитал, сколько будет стоить парковка на Ямале

министерстве транспорта подготовили методические рекомендации по развитию парковочного пространства в городах, сообщают в ведомстве. В проекте приказа приводится рекомендуемая цена за час стоянки. Сумму рассчитывали для каждого региона. Самая высокая предсказуемо в Москве — 138 рублей, самая низкая — в Калмыкии (21 рубль), Ингушетии (22 рубля) и Чечне (31 рубль).

Если парковка будет пустовать, рекомендуется цену снижать или отменять плату. В Москве бесплатной должна стать полупустая стоянка. В регионах должны разрешить поставить машину без оплаты, если заполняемость составляет не более 85 процентов.