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Минтранс рассчитал, сколько будет стоить парковка на Ямале
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Минтранс рассчитал, сколько будет стоить парковка на Ямале 

Красный Север 2 часа назад
Фото: Красный Север
В министерстве транспорта подготовили методические рекомендации по развитию парковочного пространства в городах, сообщают в ведомстве. В проекте приказа приводится рекомендуемая цена за час стоянки. Сумму рассчитывали для каждого региона. Самая высокая предсказуемо в Москве — 138 рублей, самая низкая — в Калмыкии (21 рубль), Ингушетии (22 рубля) и Чечне (31 рубль).
Если парковка будет пустовать, рекомендуется цену снижать или отменять плату. В Москве бесплатной должна стать полупустая стоянка. В регионах должны разрешить поставить машину без оплаты, если заполняемость составляет не более 85 процентов.
И самый главный вопрос. Появятся ли массово платные парковки на Ямале? Это полномочия региональных властей, напомнил глава проектно-технического комитета «Удобная дорога» при Росстандарте Александр Шумский. Жители столицы уже привыкли к тому, что за «постой» приходится платить. А в других городах, даже в крупных — в Воронеже, в Ростове-на-Дону — платные стоянки пустуют.
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