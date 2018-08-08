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Два новых насоса за 40 млн рублей установили на станции подкачки воды «Кама — Ижевск»
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Два новых насоса за 40 млн рублей установили на станции подкачки воды «Кама — Ижевск» 

Izhlife 1 час назад
Фото: Izhlife
На станции подкачки воды Кама Ижевск в Чайковском, которая обеспечивает питьевой водой две трети столицы Удмуртии, установили два новых насоса общей стоимостью 40 млн руб. В рамках модернизации они заменят старые советские насосы, отслужившие несколько десятков лет.
— Новые насосы будут более экономичными, так как они потребляют 2 млн Вт, когда старые съедали все 3 млн В следующем году планируется заменить еще два насоса, но то, что есть сейчас хватит для нужд Ижевска, — отметил директор Ижводоканала Владислав Катаев.
Отмечено, что приобретение нового оборудования производства Нидерландов стало возможным благодаря, в частности, повышению тарифов на водоснабжение. Ижводоканал приобрел их в лизинг. Прогнозный срок окупаемости 4 года.
Сейчас наша задача модернизировать оборудование, поскольку оно является сердцем водоснабжения. Что касается сетей, то мы их поддерживаем и улучшаем, и, конечно, работаем на опережение, — отметил министр строительства, ЖКХ и энергетики Удмуртии Иван Ястреб.
Ежегодно водопотребление Ижевска снижается на 6%
Отметим, что с Камского водозабора по трубам ресурс преодолевает расстояние в 52 км, от Воткинского водохранилища до столицы Удмуртии. Ежедневно станция поставляет в город 180 тысяч куб. м воды.
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