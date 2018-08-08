Объединенная Вагонная Компания получила статус поставщика Deutsche Bahn

Аудит был проведен специалистами Deutsche Bahn, которыми оценивалась система менеджмента качества НПК «Объединенная Вагонная Компания» , а также Всесоюзного научно-исследовательского центра транспортных технологий (ВНИЦТТ) и Тихвинского вагоностроительного завода (ТВСЗ), входящих в Холдинг. В ходе аудита была дана высокая оценка процессам разработки и постановки на производство новых моделей вагонов, обеспечения качества выпускаемой продукции, гарантийного и сервисного обслуживания. Всего в рамках аудита было затронуто более 20 аспектов деятельности холдинга. Итоговая оценка рассчитывалась как сумма баллов по всем критериям исходя из 100-балльной шкалы и была представлена в виде диаграммы «360 градусов». Железнодорожный холдинг получил по 18-ти позициям оценку в диапазоне от 90 до 100 баллов и по пяти — от 80 до 90 баллов.

Помимо оценки Deutsche Bahn, Тихвинский вагоностроительный завод также успешно прошел сертификацию по европейскому (региональному) стандарту EN 15085 «Сварка железнодорожных транспортных средств и их элементов». Соответствующий аудит проводился немецким подразделением одного из ведущих в мире органов по сертификации TÜV Rheinland. Работники ТВСЗ прошли дополнительное обучение с последующей аттестацией по европейским стандартам по сварке, неразрушающему контролю, системе менеджмента качества с присвоением статуса международных специалистов.

Получение статуса поставщика Deutsche Bahn Q2 и сертификата сварки EN 15085 отрывает широкие возможности для железнодорожного холдинга НПК ОВК по выходу на европейский рынок.

Максим Куземченко , заместитель генерального директора по развитию бизнеса НПК ОВК, подчеркнул: «Мы рассматриваем Deutsche Bahn как стратегического партнера и надеемся на успешное сотрудничество. Соглашаясь на аудит, понимали, что будем проходить испытания, согласно самой жесткой в мире системе качества в железнодорожной отрасли. Наш опыт говорил нам, что продукция ОВК может достойно конкурировать на международных рынках и поставлять требуемую номенклатуру высокого качества. Полученный статус поставщика Q2 для участия в проектах по грузовым вагонам — независимое тому подтверждение. Надеемся, что оценка Deutsche Bahn послужит сигналом для всего европейского рынка, ведь ОВК на сегодня — единственная вагоностроительная компания вне Европейского союза , которая имеет право поставлять вагоны в Европу».

Йенс Базельт, инженер по качеству Deutsche Bahn, комментирует: «Мы рады приветствовать ОВК в качестве потенциального поставщика Deutsche Bahn. По всему миру DB ведет поиск партнеров, соответствующих нашим критериям качества, надежности поставок и ценовой политики. Проведенный в ОВК аудит дал нам возможность увеличить базу потенциальных поставщиков грузовых вагонов и комплектующих. В ходе аудита мы познакомились с высоко мотивированной компанией с развитой современной инфраструктурой. Сложилось впечатление, что в ОВК имеются все предпосылки для того, чтобы четко реализовывать возможные проекты Deutsche Bahn. Мы хотим пожелать ОВК, чтобы та положительная энергетика и тот уровень качества продукции, которые сегодня присущи компании, легли в основу нашего успешного сотрудничества».