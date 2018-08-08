Обслуживание «умной» транспортной системы Москвы обойдется в 17,2 млрд рублей

ООО «Швабе-Москва» стало победителем открытого конкурса на определение подрядчика, который займется обслуживанием и ремонтом оборудования, входящего в состав интеллектуальной транспортной системы столицы, следует из данных на портале госзакупок.

Заказчиком услуги выступает Центр организации дорожного движения столичного правительства . Начальная максимальная цена контракта составляла 17,5 миллиардов рублей, ООО «Швабе-Москва» предложило 17,24 миллиарда рублей. В конкурсе также участвовало АО «ЭР-Телеком холдинг», чье предложение было равно стартовой цене заказчика.

Подрядчику предстоит обеспечить бесперебойное функционирование детекторов транспорта (осуществляют мониторинг параметров транспортных потоков), светофорных объектов, информационных табло для участников дорожного движения, ТВ-камер, метеостанций (ведут мониторинг погодных условий).

Согласно документации закупки, средства на обслуживание и ремонт оборудования «умной» транспортной системы Москвы будут выделены из городского бюджета на 2018-2023 годы. Сроки оказания услуг составляют 1 846 дней с момента заключения контракта.