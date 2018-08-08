Самые богатые русские в истории: как они заработали

Богатство и жажда денег никогда не были в русской культуре на первом месте, но сверхбогатые люди при этом были. Вспоминаем самых-самых.

1. Аника Строганов (1488-1570)

Аника Строганов в годы правления Ивана Грозного был самым влиятельным русским предпринимателем. Он контролировал северную торговлю с Англией, осваивал земли, торговал пушниной, развивал солевую промышленность и был одним из организаторов экспедиции Ермака.

2. Акинфий Демидов (1678-1745)

Акинфий Демидов был самым успешным промышленником своего времени, меценатом, основателем горнозаводской промышленности на Урале и в Сибири. К концу жизни Акинфий Никитич имел 25 заводов, на которых было занято 23755 душ мужского пола (в среднем по 1000 человек на 1 завод). Нижнетагильский завод, главное детище Демидова, работает и сегодня.

3. Савва Яковлев (1712-1784)

Савва Яковлев, урожденный Собакин, был сыном мещанина, но добился своей деятельностью дворянства. Начинал он с продажи телятины у Летнего сада, где был замечен Елизаветой Петровной. В итоге он стал поставщиком двора, а благодетельство императрицы открыло ему дорогу в бизнес. Уже при Екатерине, с 1766 по 1779 годы Яковлев покупает 16 и строит 6 заводов на Урале. Его обогащение по темпам и методам не имело аналогов в русской истории.

4. Григорий Потёмкин (1739-1791)

Григорий Потёмкин был не просто фаворитом Екатерины Второй, но и её тайным мужем. При этом Потемкина нельзя назвать альфонсом. Он успешно командовал русской армией во время войны с Турцией 1787 — 1791 годах, осуществлял присоединение к России и освоение Крыма, основал там несколько городов и фактически создал российский Черноморский флот. Императрица пожаловала Потёмкина колоссальными земельными владениями в Новороссии, которые сделали его богатейшим человеком России.

Участник госпереворота по свержению Петра III, Григорий Орлов сразу после воцарения императрицы Екатерины II получил щедрую награду — богатые поместья, деньги, графский титул. Его называли первым из «орлов» Екатерины, но к 1771 году он перестал быть первым. В этом же году он был послан в охваченную эпидемией чумы и бунтом Москву и хорошо справился с организацией мер по урегулированию ситуации.

6. Василий Перлов (1784 — 1869)

Перловы — «чайные короли» России. Самому успешному из них, Василию, удалось завоевать не только российский чайный рынок, но и покорить Европу. Он был одним из первых, кто начал фасовать сортовой чай, а доставку его из Китая осуществлять сухопутным путем, отчего качество продукта всегда было на высоте. В 1860 году Василий Алексеевич открыл под своим именем фирму — Товарищество чайной торговли «Василий Перлов с сыновьями». Фирмой были открыты чайные магазины торгового дома в Вене, Берлине, Париже и Варшаве.

7. Самуил Поляков (1837-1888)

Промышленник и меценат, Поляков сделал себе состояние во время раздачи железнодорожных концессий. По отзыву Сергея Витте, Самуил Соломонович Поляков был «наиболее прославившимся из железнодорожных тузов». Он активно строил железные дороги, открывал училища и щедро жертвовал на развитие образования. Состояние братьев Поляковых на 1913 год оценивалось в 49,5 млн золотых рублей ($544 миллиона по курсу 2000 года).

Меценат, предприниматель и коллекционер живописи Павел Третьяков осуществил свою мечту — составил коллекцию произведений русской школы, чтобы «нажитое от общества вернулось бы также обществу (народу) в… полезных учреждениях». Его картинная галерея, открытая для всех горожан «без различия рода и звания» стала одним из крупнейших музеев Европы. Состояние Третьякова к моменту его смерти оценивалось в 3,8 млн рублей.

9. Лев Кноп (1821-1894)

В России XIX века была присказка «Где церковь, там и поп, где фабрика — там и Кноп». Появилась она не на пустом месте — основатель торгового дома «Л. Кноп» был пайщиком более 100 предприятий. «Хлопчатобумажный король», как называли Льва Кнопа, по мнению современников, добился больших успехов отчасти «благодаря своему желудку и способности пить, сохраняя полную ясность головы». Состояние Кнопа в 1913 году оценивалось в 15-120 млн рублей ($187 млн по курсу 2000 года).

Петр Арсеньевич Смирнов, основавший свой завод в 1862 году, был настоящим «водочным королем» России. Налог, который поступал в казну с его предприятия, равнялся половине довоенного бюджета российской армии. Cтоимость произведенной за год продукции достигала 17-20 млн рублей. Состояние самого водочного магната оценивалось в 8,7 млн рублей ($ 95,7 млн по курсу 2000 года).

11. Козьма Солдатёнков (1818-1901)

Старообрядец, фабрикант и предприниматель Козьма Солдатёнков был одним из самых ярких и неординарных людей своего времени. За богатое и щедрое покровительство искусствам он получил прозвище «Козьма Медичи». Его состояние в 1901 году равнялось 8 миллионам рублей ($88 по курсу 2000 года).

12. Гаврила Солодовников (1826-1901)

Московский купец и домовладелец, владелец универсама «Пассаж» на Кузнецком мосту, Гаврила Гаврилович Солодовников больше 95% своего многомиллионного наследства отдал на общественные нужды. Не умевший толком писать, он щедро жертвовал на искусство. На церемонии закладки Московской консерватории с криком «Да будет музыка!» Солодовников бросил в бетон 200 серебряных рублей. Его состояние в 1901 году оценивалось в 21 млн рублей ($231 млн по курсу 2000 года).

13. Алексей Алчевский (1835-1901)

За 40 лет работы Алексей Кириллович Алчевский создал крупнейшие горнопромышленные предприятия на Донбассе и несколько банков, например, одно из первых в стране Общество взаимного кредита, а в 1871-м — первый российский акционерный ипотечный банк. В кризис 1901 года, получив от правительства отказ в ссуде, Алчевский бросился под поезд (по одной из версий, он был убит). Его состояние на тот момент оценивалось в 12-30 млн рублей ($187 млн по курсу 2000 года).

Савву Морозова называли «купеческим воеводой», но он стал известен благодаря меценатской деятельности. Морозов строил театры, поддерживал художников, писателей, студентов и рабочих. Одному только МХАТу он пожертвовал около полумиллиона рублей. Умер Савва Морозов 26-го мая 1905-го года. По официальной версии, причина смерти — самоубийство: Морозов покончил с собой выстрелом в грудь. Состояние династии Морозовых в 1914 году оценивалось в 40 млн рублей ($440 млн по курсу 2000 года).

15. Гораций Гинцбург (1833-1909)

Благодаря связям с крупнейшими финансистами Европы (Гинцбурги породнились с самими Ротшильдами), их банк к 1860-му стал одним из крупнейших в России. Его глава Гораций Гинцбург инвестировал в страховое дело, золотые прииски, железные дороги, пароходство, сахарные заводы. После 1892 года Гораций Гинцбург стал заниматься золотодобычей. Он возглавил, а затем установил контроль над богатейшим Ленским золотопромышленным товариществом. Состояние Гинцбургов в 1914 году оценивалось в 25 млн рублей ($275 млн по курсу 2000 года).

16. Александр Манташев (1842-1911)

Тифлисский армянин Александр Манташев был одним из «нефтяных королей» Закавказья, крупным акционером ведущих нефтяных компаний. В 1897-1909 годах он финансировал строительство самого длинного в мире 835-километрового нефтепровода Баку — Батум. На начало ХХ века состояние Мантшева оцнивалось в 10 млн рублей ($110 млн по курсу 2000 года).

17. Илларион Воронцов-Дашков (1837-1916)

Личный друг Александра III, создатель тайной монархической организации «Священная дружина», герой войн, генерал-адъютант Воронцов-Дашков был одним из крупнейших российских землевладельцев (около 485 000 десятин земли) и успешным промышленником. Среди прочего он занимался и нефтью. Его состояние на начало ХХ века оценивалось в 15 млн рублей ($165 млн по курсу 2000 года).

18. Семен Абамалек-Лазарев (1857-1916)

Князь, промышленник, археолог, крупный землевладелец, горнозаводчик, Семен Абамалек-Лазарев был очень разносторонним человеком, и одним из самых богатых людей России начала ХХ века. Ему принадлежало несколько вилл в Италии и особняк в Санкт-Петербурге. Состояние магната в 1914 году оценивалось в 50 млн рублей (550 млн по курсу 2000 года).

История Саввы Мамонтова показательна, высока и трагична. Наследник большого состояния, Савва Мамонтов предпринимательством интересовался мало — его больше влекло искусство. После неудач с ведением «железнодорожного бизнеса» Савва Мамонтов оказался в Таганской тюрьме. Его имущество было распродано почти полностью. Злополучная железная дорога ушла за бесценок в государственную собственность, часть акций досталась другим предпринимателям, в том числе родственникам Сергея Витте.

20. Николай Второв (1866-1918)

Состояние иркутянина Николая Второва в 1914 году составляло 60 млн рублей ($ 650 млн по курсу 2000 года). Его называли «сибирским американцем» и «русским Морганом». Он скупал банки и строил заводы. Им были основаны первые в России фабрики химических красителей, завод «Электросталь» , Московское товарищество автомобильного завода «АМО» (совместно с Рябушинскими, ныне ЗИЛ ). В войну заводы Второва работали на «оборонку». В мае 1918-го Николай Второв был убит при невыясненных обстоятельствах. В его московском особняке сделали резиденцию американского посла («Спасо-Хаус»).

21. Павел Рябушинский (1871-1924)

Представитель знаменитой династии Рябушинских, Павел Павлович занимался предпринимательством и банковской деятельностью, строил фабрики и активно участвовал в политической жизни России. В 1920 году он эмигрировал во Францию. В 1914 году состояние Рябушинских оценивалось в 25-35 млн рублей ($330 млн по курсу 2000 года).

К началу XX века обер егермейстер и член Государственного совета Николай Петрович Балашов с сыновьями Петром и Игорем обладал одной из крупнейших в стране земельной собственностью — 526 000 десятин земли. Они могли бы жить безбедно, ничего не делая, но у них ещё были десятки предприятий по всей стране. Их состояние на начало ХХ века оценивалось в 15 млн рублей ($165 млн по курсу 2000 года).

23. Борис Каменка (1855-1942)

Банкир Борис Каменка с 1910 года возглавлял Азовско-Донской банк, который при нем стал четвертым в рейтинге коммерческих банков Российской империи. Также Каменка активно участвовал в деятельности Еврейского колонизационного общества, созданного для организации переселения евреев в Америку. В 1914 году состояние банкира оценивалось в 40 млн рублей ($440 млн по курсу 2000 года).

24. Степан Лианозов (1872-1949)

Армянин Степан Лианозов был российским промышленником, меценатом и политическим деятелем, а также крупнейшим нефтяным магнатом России XX века. В 1912 году Степаном Лианозовым в Лондоне была создана «Русская генеральная нефтяная корпорация» («Russian General Oil Corporation», сокращенно «Ойль») с основным капиталом в 2,5 млн фунтов стерлингов. Благодаря действиям Лианозова, нефтяной сектор Баку стал привлекательным для иностранцев. В 1915 году состояние магната оценивалось в 10 млн рублей ($110 млн по курсу 2000 года).

25. Феликс Юсупов (1887-1967)

Феликс Юсупов был одним из самых богатых людей в России в начале ХХ века. В 1900 году стоимость имений, дач и домов Юсуповых составляла 21,7 млн рублей, антрацитового рудника — 970 000 рублей, сахарного завода — 1,6 млн рублей, картонной и бумажной фабрик — 986 тысяч рублей. К 1914 г. Юсуповы имели на 3,2 млн рублей ценных бумаг. Однако Феликс Юсупов остался в истории не как богач, а как убийца Распутина.