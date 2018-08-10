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Суд в Москве арестовал экс-главу минстроя Астраханской области по делу о растрате
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Суд в Москве арестовал экс-главу минстроя Астраханской области по делу о растрате 

ТАСС 2 часа назад
Фото: MosDay.ru
МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Басманный суд Москвы в пятницу арестовал бывшего министра строительства и ЖКХ Астраханской области Василия Корнильева по делу о растрате. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
"Басманным судом удовлетворено ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Корнильева Василия Игоревича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата"). Данная мера пресечения избрана сроком до 8 октября 2018 года", — сказала пресс-секретарь суда Юнона Царева.
Как ранее сообщили в Федеральной антимонопольной службе, 26 января 2018 года было возбуждено дело о сговорах на аукционах в рамках госпрограммы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области». Нарушения выявлены на четырех торгах с общей суммой начальных максимальных цен контрактов 644,7 млн рублей. Материалы антимонопольного расследования были переданы в правоохранительные органы.
Дело расследуется Главным следственным управлением СК. Корнильеву было предъявлено обвинение в организации растраты в особо крупном размере.
9 августа губернатор Астраханской области Александр Жилкин сообщил ТАСС, что Василий Корнильев, руководивший министерством с ноября 2016 года, был отправлен в отставку после того, как стало известно о претензиях к нему со стороны правоохранительных органов. Временно исполнять обязанности министра будет замминистра Алексей Бровин.
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