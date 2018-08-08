Недостроенную больницу в Азово отдали области

Чтобы завершить строительство больницы, начатое еще 10 лет назад, необходимо провести экспертизу проектно-сметной документации. Для этого недострой должен находится в собственности региона. На заседании областного правительства сегодня, 8 августа, было принято решение о передаче в областную собственность недостроенного здания азовской ЦРБ. Напомним, масштабная стройка в Азово началась еще в 2008 году. По плану здесь должны были возвести больничный комплекс с несколькими отделениями. За несколько лет удалось возвести лишь стены, провести кое-какие коммуникации, после чего стройка оказалось замороженной.

В планах регионального правительства начать работы на объекте в следующем году. Пока необходимо провести проектно-сметную экспертизу документации. Чтобы это сделать, недострой передали из муниципальной собственности Азовского немецкого национального района в областную.

— Объект непростой, экспертиза длительная, а нам необходимо успеть заложить финансирование из областного бюджета на следующий год на строительные работы, — продолжил Бойко.

Министр Смольников заверил, что в течение 10 дней с момента принятия постановления областного правительства процесс смены собственника завершится.

Чтобы полностью достроить больничный комплекс, необходимо более 900 млн руб., из которых 200 млн руб. должно пойти на закупку медицинского оборудования. Впрочем, областные чиновники в недострой планируют вложить 350 млн руб., чтобы завершить возведение основных корпусов азовской больницы.