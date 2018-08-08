Скаршевский: Борьба с контрабандой закончится фарсом

О контрабанде и объявленной борьбе с ней в 5 частях в эфире Телеканал ZIK 7 августа

Часть 1. ОБЪЯВЛЕННАЯ БОРЬБА С КОНТРАБАНДОЙ В ОЧЕРЕДНОЙ ЗАКОНЧИТСЯ ФАРСОМ

Как и в 2017 году с черными сотнями Владимира Гройсмана . Мало того, что не было и нет реальной борьбы с контрабандой, так правительство сопровождает ее отсутствие откровенным враньем и популизмом.

Так, Владимир Гройсман не устает повторять, что в 2017 году в результате борьбы с контрабандой, от таможни в бюджет поступило на 70 млрд грн больше, чем в 2016-м.

Поступило больше, но не в результате борьбы с контрабандой, которой не было, а благодаря следующим 3-м очевидным факторам:

— увеличение объемов импорта на 19% — дало дополнительно плюс 45 млрд грн;

— отмена с 2017 года нулевой ставки НДС на импорт природного газа — плюс 15 млрд грн;

— девальвация гривны на 4% — плюс 10 млрд грн.

Вот и получается — плюс 70 млрд грн и никакой реальной борьбы с контрабандой.

Фактически, от борьбы с контрабандой в бюджет в 2017 году поступило $1,7 млн, а за полгода 2018 — $1 млн Сравните 1,7 млн с $3 млрд потерь бюджета от контрабанды — «эффективность» борьбы составляет 0,05% (!).

Часть 2. ТАМОЖЕННЫЕ ДОХОДЫ, КОНТРОЛЬ ЗА ПОТОКАМИ, БЕСПОЛЕЗНОСТЬ БОРЬБЫ В НЫНЕШНИХ УСЛОВИЯХ

В июле, впервые с февраля этого года, был выполнен план по доходам от таможни. У меня такое впечатление, что ежемесячные планы будут выполняться и в дальнейшем.

Но не благодаря борьбе с коррупцией, а по причине ускорения девальвационных процессов. Курс будет идти к целевой отметке, которая заложена в Законе о Госбюджете на 2018 год — 30,1 грн/$.

прокуратуры. Что касается суммы недополученных в бюджет из-за контрабанды, то ее можно оценить в $3-3,5 млрд в год (порядка 30% от таможенных поступлений). При этом, порядка $1,5 млрд оседает в карманах разных силовых структур — таможни, СБУ

Естественно, что никто просто так не отдаст эти $1,5 млрд

Поэтому сейчас и активно включилось МВД в «борьбу» с контрабандой, потому что пирог большой.

Мы сейчас наблюдаем политические разборки и борьбу за контроль над этими потоками. $1,5 млрд — это ведь хорошая прибавка к избирательному фонду.

С другой стороны, в процессе контрабанды задействованы не только чиновники, но и огромное количество украинских граждан — целые приграничные села живут с этого.

Поэтому, если резко прекратить контрабанду, сразу же появится огромное количество безработных, цены на импортные товары вырастут на 20-25%, усилится социальное напряжение.

Я за то, чтобы бороться с контрабандой, просто обращаю внимание на возможные краткосрочные последствия.

Очевидно, что в бедной стране бороться с контрабандой фактически бесполезно. Если просто бороться с контрабандой, ничего не делая в других секторах экономики и не реформируя госуправление, эффекта не будет.

Если вырвать борьбу с контрабандой из контекста общеэкономической политики, увидим только фарс — увеличение взяток за контрабандный провоз краткосрочное увеличение доходов на 5-10% и откат на предыдущий уровень. Как часто случалось и в прошлом.

Часть 3. ЧТО ДЕЛАТЬ. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

Создать Таможенную службу , которая была ликвидирована в 2012 году, как отдельный орган.

Таможенная служба должна заниматься таможенным оформлением, а налоговая — сбором налогов. Необходимо развести эти функции.

Все процессы автоматизировать и исключить личные контакты между таможенниками и импортерами.

Внедрить систему пост-аудита при реализации товаров на территории Украины.

И, самое главное — убрать возможность легальной продажи контрабандного товара. Ведь как ни усиливай контроль непосредственно на границе, если будет возможность таких продаж, то контрабанда будет и дальше процветать.

Часть 4. С ЧЕМ БОРЮТСЯ, ТО И ВОЗГЛАВЛЯЮТ

Все всё знают, но ничего не делают. Например, более 1 млн электронных деклараций чиновников. Задекларированы миллионы долларов у чиновников, которые никогда не работали в бизнесе. Простейшая программа за полчаса может определить в электронных декларациях несоответствие доходов и размера имущества. Все просто и очевидно. Результат ноль.

У нас как получается. Антимонопольный комитет вместо борьбы с монополиями, охраняет их. Таможня вместо борьбы с контрабандой, покрывает ее. И так с любым государственным органом. Смотрим название органа и с чем он борется, значит он и возглавляет тот предмет или процесс, с которым он, по идее, должен был бы и бороться.

Часть 5. О ДОНБАССЕ И ФИНАНСИРОВАНИИ СИЛОВЫХ ОРГАНОВ

Без политического решения вопроса восстановления контроля над восточными границами, экономические вопросы, в том числе, контрабанды решить невозможно.

В результате контрабанды, между силовыми органами перераспределяется в год порядка $1,5 млрд В то же время, из госбюджета на их содержание выделяется $1 млрд Как в том анекдоте: а что, тут еще и зарплату платят? Раз они такие «самоокупаемые», может перенаправить деньги на их содержание на более приоритетные цели?