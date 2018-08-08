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В Ижевске скончался Сергей Ощепков
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В Ижевске скончался Сергей Ощепков 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Во вторник, 7 августа 2018 года, ушёл из жизни основатель ООО «Корпорация предприятий „Центр“ Сергей Ощепков. Об этом сообщил на сайте Izhlife генеральный директор Корпорации „Центр“ Роман Гайдуков.
»Умный, талантливый, фантастически целеустремленный человек, который сумел построить и много лет успешно развивать огромную компанию. Корпорация «Центр» была Делом всей его жизни, которому он отдавал себя без остатка», — написал в официальном сообщении Роман Гайдуков.
Коллектив медиагруппы «Комос-Медиа» выражает искренние соболезнования родным и близким Сергея Ощепкова.
Ижевск. Удмуртия. Во вторник, 7 августа 2018 года, ушёл из жизни основатель ООО «Корпорация предприятий „Центр“ Сергей Ощепков. Об этом сообщил на сайте Izhlifeгенеральный директор Корпорации „Центр“ Роман Гайдуков.
»Умный, талантливый, фантастически целеустремленный человек, который сумел построить и много лет успешно развивать огромную компанию. Корпорация «Центр» была Делом всей его жизни, которому он отдавал себя без остатка», — написал в официальном сообщении Роман Гайдуков.
Коллектив медиагруппы «Комос-Медиа» выражает искренние соболезнования родным и близким Сергея Ощепкова.
ИА «Сусанин»: последние новости
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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