Два предприятия УВЗ намерены уволить более 50 сотрудников

«Уралтрансмаш» в Екатеринбурге и « НПК «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле (оба входят в группу «Уралвагонзавод») уведомили свердловский департамент труда и занятости о сокращении 54 сотрудников, пишет [URA.RU] (https://ura.news/news/1052345860) со ссылкой на ведомство.

Первое предприятие уведомило о сокращении 8 человек, второе — о 46, их намерены уволить с 1 июля по 9 сентября и с 12 июня по 26 сентября соответственно.

«Уралтрансмаш» объяснил увольнения «организационно-штатными мероприятиями», а «НПК „Уралвагонзавод“ — „сокращением численности работников“.

По информации издания, УВЗ планирует провести сокращения на предприятиях в разных регионах России.