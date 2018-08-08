Ещё
Два предприятия УВЗ намерены уволить более 50 сотрудников
Далее:
Читайте также:
Ещё
Рубль обвалился
Рубль обвалился
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.67
$
64.05
74.92
74.50
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.70
73.60
Индексы и котировки Brent
74.01
–0.54 Золото
1211.03
+0.11 РТС
1135.13
–0.67
Динамика валют
EUR / USD
08.08
1.1582
–0.0146
25.07
1.1728
07.08
02.08
29.07

Два предприятия УВЗ намерены уволить более 50 сотрудников 

Rambler News Service 2 часа назад
«Уралтрансмаш» в Екатеринбурге и «НПК «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле (оба входят в группу «Уралвагонзавод») уведомили свердловский департамент труда и занятости о сокращении 54 сотрудников, пишет [URA.RU] (https://ura.news/news/1052345860) со ссылкой на ведомство.
Первое предприятие уведомило о сокращении 8 человек, второе — о 46, их намерены уволить с 1 июля по 9 сентября и с 12 июня по 26 сентября соответственно.
«Уралтрансмаш» объяснил увольнения «организационно-штатными мероприятиями», а «НПК „Уралвагонзавод“ — „сокращением численности работников“.
По информации издания, УВЗ планирует провести сокращения на предприятиях в разных регионах России.
Rambler News Service: последние новости
Минздрав начал разработку законопроекта о взаимозаменяемости медицинских изделий АНО «Цифровая экономика» поддержала кредитование под залог интеллектуальной собственности Fitch повысило рейтинг «Русгидро»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рубль обвалился67
Названа стоимость самой дешевой квартиры России11
Как Россия обойдет долларовые санкции США111
Доллар и евро преодолели психологическую отметку104
Рубль продолжает капитулировать51
Видео
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
03:13
«Северный поток-2» прошел точку невозврата
Экономика Статьи
07:09
Правительство не смогло выполнить поручение Путина
Экономика
03:42
Украина оставила «Газпром» без денег
Компании Экономика
00:52
В Москве выставят на торги офисы Сбербанка
Недвижимость
03:57
Рынку новостроек пообещали возврат в СССР
Недвижимость
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
02:09
Россияне массово скупают ноутбуки
Личный счет Интернет
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:38
В России резко подорожает колбаса
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение