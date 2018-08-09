Энергетики внедряют выездное обслуживание клиентов СНТ в новой Москве

Московские энергетики внедряют новую форму взаимодействия с клиентами в садовых некоммерческих товариществах (СНТ) — выездное обслуживание с использованием мобильных офисов, говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новых территорий Москвы.

Первыми клиентами нового сервиса стали жители двух поселков на территории новой Москвы: СНТ «Согласие-1» в поселении Первомайское и дачного кооператива «Конверсия» в поселении Михайлово-Ярцевское.

«В рамках выездного обслуживания, которое производилось для удобства дачников в выходной день, жители получили возможность оформить у специалистов ПАО «МОЭСК» документы на технологическое присоединение, а также договор энергоснабжения и лицевой счет в АО «Мосэнергосбыт» без посещения клиентских офисов», — говорится в сообщении.

Новый формат позволяет оформить всю необходимую, в том числе техническую документацию на месте без лишних затрат. Так, за один день совместной работы двух точек ПАО «МОЭСК» и АО «Мосэнергосбыт» лицевые счета получили 44 садовода.

К началу 2019 года в сфере строительства произойдут существенные перемены: застройщики смогут заключать договоры на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения через официальный портал мэра и правительства столицы . Шестнадцать услуг сетевых компаний будут переведены в электронный вид.

«В настоящий момент обсуждается возможность совместной работы мобильных офисов на постоянной основе. Мы с коллегами и дальше готовы развивать это направление совместной деятельности на территориях новой Москвы», — сказал директор филиала ПАО «МОЭСК» — «Новая Москва» Вадим Шомесов

В последнее время все больше дачников предпочитают переходить на прямые договора энергоснабжения и оплачивать электроэнергию непосредственно гарантирующему поставщику.