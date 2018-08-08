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В центре госуслуг на Маршала Жукова можно оформить пятилетний загранпаспорт
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В центре госуслуг на Маршала Жукова можно оформить пятилетний загранпаспорт 

Управа района Хорошево-Мневники 1 час назад
Фото: Управа района Хорошево-Мневники
В центре «Мои документы» на проспекте Маршала Жукова, д. 35, корп. 1, можно оформить 5-летний загранпаспорт.
— Оформить загранпаспорт можно без привязки к месту жительства в любое удобное время ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Кроме того, при оформлении 5-летнего загранпаспорта по месту пребывания срок изготовления документов сократился до трех месяцев. Граждане России, постоянно зарегистрированные на территории города Москвы, могут подать документы на оформление заграничного паспорта на пять лет в любой удобный центр госуслуг города, срок предоставления услуги составит один месяц, — сообщила специалист пресс-службы центров госуслуг Москвы Екатерина Репина.
Необходимые документы:
— заявление (заполняется в центре госуслуг);
— паспорт гражданина РФ (по достижении 14 лет);
— свидетельство о рождении (для граждан до 18 лет);
— квитанция об оплате госпошлины;
— старый загранпаспорт (при наличии);
— военный билет — для заявителей мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, проживающих на территории РФ (при наличии);
— две фотографии (3,5×4,5 см) — для граждан до 14 лет, три фотографии (3,5×4,5 см) — для граждан старше 14 лет.
Напомним, что услугу предоставляют в «Моих документах» с августа прошлого года. За это время выдано уже более 170 тысяч паспортов. (ео)
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