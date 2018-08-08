В центре госуслуг на Маршала Жукова можно оформить пятилетний загранпаспорт

В центре «Мои документы» на проспекте Маршала Жукова, д. 35, корп. 1, можно оформить 5-летний загранпаспорт.

— Оформить загранпаспорт можно без привязки к месту жительства в любое удобное время ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Кроме того, при оформлении 5-летнего загранпаспорта по месту пребывания срок изготовления документов сократился до трех месяцев. Граждане России, постоянно зарегистрированные на территории города Москвы, могут подать документы на оформление заграничного паспорта на пять лет в любой удобный центр госуслуг города, срок предоставления услуги составит один месяц, — сообщила специалист пресс-службы центров госуслуг Москвы Екатерина Репина

Необходимые документы:

— заявление (заполняется в центре госуслуг);

— паспорт гражданина РФ (по достижении 14 лет);

— свидетельство о рождении (для граждан до 18 лет);

— квитанция об оплате госпошлины;

— старый загранпаспорт (при наличии);

— военный билет — для заявителей мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, проживающих на территории РФ (при наличии);

— две фотографии (3,5×4,5 см) — для граждан до 14 лет, три фотографии (3,5×4,5 см) — для граждан старше 14 лет.

Напомним, что услугу предоставляют в «Моих документах» с августа прошлого года. За это время выдано уже более 170 тысяч паспортов. (ео)