Растущая ставка. Почему от повышения НДС строительный рынок только выиграет

Можно согласится с тем, что повышение налога способно повлиять на увеличение стоимости товаров и услуг, но, по существу, эти разговоры в пользу бедных. Потому что вместе с законом об НДС было принято снижение величины совокупного страхового взноса с текущих 34% до 30%, которое позволит снизить себестоимость тех же строительных работ.

К тому же гораздо больше покупатели недвижимости страдают от самих игроков рынка, неумело выстраивающих бизнес-процессы и перекладывающих все убытки от неэффективного управления на плечи потребителей.

В России бизнес любит жаловаться на налоговую нагрузку, однако реально она не столь велика, как кажется — совокупно около 40% от дохода. В той же Германии отдают около 50%, а во Франции и вовсе почти 60%. Такая же история и с НДС. Наиболее высокие ставки установлены в скандинавских странах. Например, в Швеции он составляет 25%.

В среднем же по Европе НДС варьируются от 20% до 22%. К примеру, во Франции и Великобритании — 20%, Нидерландах — 21%, Испании — 22%, что, как не парадоксально, не мешает 7 из 10 строительных компаний по данным Construction Global входить в десятку лучших по всему миру по объему прибыли каждый год.

Уменьшают издержки они, не как принято у нас, с помощью ухудшенного сырья, дешевой рабочей силы и серых финансовых схем, а, за счет ликвидации потерь в бизнес-процессах, отнимающих ресурсы компании куда больше, чем фискальная нагрузка

Вернуться к истокам

Впервые этот подход во всей красе сработал в конце 1960-х годов, когда японский концерн Toyota, буквально разнес автопроизводителей США.

Даже с учетом логистики и таможенных пошлин, малолитражки из Японии стоили ниже почти на $1500 при этом и качество превосходило американские аналоги.

Как ни пыталось лобби, «задушить» концерн 30% пошлиной, Toyota только усиливала позиции, умудрялась все быстрее изготавливать миллионы автомобилей и реализовывать по индивидуальным заказам. Имя этому подходу — «бережливое производство».

Сама по себе модель построена на том, чтобы выжать максимум пользы из имеющихся ресурсов компании, а также искоренить в производственной цепочке, процессы, которые снижают скорость поступления дохода в компанию, а также высасывают поступившую в распоряжение прибыль.

Например, к числу таких можно отнести недельный простой на стройке из-за того, что к нужному времени не поставлены бетон для монолитных работ, или отвалившаяся черепица из-за того, что рабочими нарушена технология при ее монтаже.

Первоначально этот подход активно тиражировался в автопроме, однако со временем показал свою эффективность и в строительстве.

По данным исследования агентства McGraw Hill Construction, 84% строительных компании освоивших инструменты бережливого производства, улучшили качество, сократив брак и ошибки во время строительных работ, 80% — отмечают рост удовлетворенности клиентов, 77% — повышение безопасности на стройке и 74% — увеличение скорости работ.

Одним из кейсов, подтверждающим действенность бережливого подхода, является строительство крупного терминала в лондонском аэропорту Хитроу.

Несмотря на площадь около 350 000 кв. м и колоссальный объем работ, открытие объекта произошло на 3 дня раньше запланированной даты, а затраты не превысили оговоренного бюджета.

А как на постсоветском пространстве?

На российском строительном рынке, да и в СНГ почти не используются инструменты бережливости, однако успешные примеры все же есть.

Один из них, лидер казахского рынка строительства жилой недвижимости. В этом году мне довелось посетить эту компанию лично, и я был ошеломлен уровнем эстетики и гигиены на площадке, организованности труда и учебному центру, через который они транслируют стандарты работы на объектах.

Инструменты бережливого строительства используются и при строительстве коммерческой и промышленной недвижимости. За полгода они позволяют на 30% увеличить скорость всех видов работ, а также проектировать и строить качественно с первого раза. Помогает в этом стандартизация процессов.

Чтобы исключить брак на площадке, каждому строителю в начале рабочего дня выдается пошаговая инструкция с правильной технологией монтажа металлоконструкций, сэндвич-панелей, кровли, которыми он и руководствуется.

Стандарты используются и для поддержания безопасности и гигиены на стройке. Это позволяет не только превентивно исключать случаи травматизма, но и делает площадку комфортной для сотрудников, потенциальных клиентов и гостей.

Как и кризис, дополнительная нагрузка всегда очищает от тех, кто работает неэффективно и без должного внимания к клиенту. И думается, что заказчики от этого только выиграют. Помимо цены строительным компаниям придется усиливать ценность предложения чем-то еще.

И это «еще» способны дать обкатанные мировыми компаниями инструменты «бережливости». Остается вопрос, сумеют ли игроки рассмотреть в налоговых нагрузках точку роста собственной компании и отрасли в целом?