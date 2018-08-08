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Спасителю арамильских дольщиков компенсировали Зеленую Рощу
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Спасителю арамильских дольщиков компенсировали Зеленую Рощу 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Власти Арамиля и Екатеринбурга пообещали компании ТЭН два земельных участка в качестве компенсации за спасение обманутых арамильских дольщиков. Об этом «Уралинформбюро» сообщил глава регионального минстроя Михаил Волков.
По словам министра, в данный момент документация по этим участкам находится в стадии оформления и оценки. «Вчера состоялась встреча с руководством компании, думаю, все документы мы подпишем. ТЭН на этих объектах работы не прекращает. Только на „Светлом“ (жилой комплекс по улице Светлой, 8/3 — прим. ред.) сейчас идет смена подрядной организации. Из-за этого у граждан возникло ощущение, что строители вывозят с площадки оборудование. Но это не так», — заявил министр.
Стоит отметить, что вопрос компенсации летом 2018 года едва не затормозил работы на арамильских долевых долгостроях, доставшихся ТЭН в «наследство» от застройщика «Лоджик Девелопмент». Изначально предполагалось, что в обмен компания получит земельный участок под бывшей больницей Скорой помощи в Зеленой Роще. Однако договоренности так и не вышли за рамки соглашения о намерениях.
Как ранее сообщало «Уралинформбюро», власти Екатеринбурга внезапно решили отдать участок в Зеленой роще под строительство школы-лицея для одаренных детей. Отчаявшиеся дольщики в ответ пригрозили голодовкой. Однако губернатор региона Евгений Куйвашев распорядился подобрать для застройщика другие участки в границах Екатеринбурга.
На другом же проблемном объекте, которым сегодня занимается компания ТЭН — пятой очереди ЖК «Новый Уктус» — работы могут возобновиться в середине 2019 года. Новый инвестор обещал достроить дом к октябрю 2018-го, а сдать в эксплуатацию в декабре. Но, как пояснил глава регионального минстроя, потребуется некоторое время на создание нового плана строительства, прохождение госэкспертизы и перепроектирование объекта — поскольку изменяются его параменты.
Следует напомнить, что ЖК «Новый Уктус» изначально строила компания «Уралэнергостройкомплекс», возглавляемая депутатом Екатеринбургской гордумы Игорем Плаксиным. Однако в 2016 году стройка встала. По факту причиненного гражданам многомиллионного ущерба было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
Ранее по теме: «Люди в отчаянии»: арамильские дольщики грозят властям голодовкой
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