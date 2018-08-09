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В Перми отметили День строителя
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В Перми отметили День строителя 

АиФ Пермь 20 минут назад
Фото: АиФ Пермь
В преддверии праздника на стадионе СК Сухарева тружеников отрасли поздравили глава Перми Дмитрий Самойлов, председатель пермской гордумы Юрий Уткин, а также представители ассоциации «Пермские строители».
Благодарственные письма и грамоты получили десятки сотрудников АО «ПЗСП». Их отметили за вклад в работу предприятия и развитие строительной отрасли в Перми.
Среди награждённых — Денис Чазов, Алексей Артёмов, Юрий Кончев, Александр Игнатьев, Марина Балятинская, Юлия Аванес, Антон Закиров, Евгений Шуров, Ишмурат Казанбаев, Денис Амаев.
Кроме того, коллектив «ПЗСП» стал победителем в номинации «За коллективный дух».
«Профессия строителя — сложная, ответственная, требующая упорства и полной самоотдачи. В то же время это очень благодарный труд. Лучше всяких слов признательности — сияющие лица новосёлов. Выше всяких похвал и наград — счастливые глаза людей, чья мечта о собственном жилье воплотилась в реальность. Хочу пожелать всем новых интересных проектов во благо Пермского края и его жителей», — сказал генеральный директор АО «ПЗСП» Алексей Дёмкин.
Напомним, сегодня на «ПЗСП» трудится около 1500 человек. Это один из самых крупных коллективов среди строительных организаций Пермского края.
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