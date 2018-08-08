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Гордума внесла поправки в бюджет
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Гордума внесла поправки в бюджет 

Калуга 24 38 минут назад
Фото: Калуга 24
8 августа на внеочередном заседании городской думы Калуги были внесены поправки в бюджет города, предусматривающие перераспределение средств по нескольким расходным статьям. Согласно этим поправкам 34,7 миллиона рублей получит управление культуры, 7,5 миллиона — управление образования, 14,7 миллиона — управление физкультуры, спорта и молодежной политики. Дополнительные средства выделяются на реализацию указов президента РФ, пояснили в пресс-службе городской думы. Фото пресс-службы городской думы Калуги Кроме того, 5,5 миллиона дополнительно выделяется на содержание автомобильных дорог общего пользования, 3,8 миллиона — на озеленение города, 461 тысяча рублей — на создание, содержание и ремонт объектов благоустройства, 100 тысяч — на поддержку социально-ориентированных некоммерческих организаций. Также были внесены изменения в прогнозный план приватизации муниципального имущества. Четыре объекта недвижимости депутатами из программы приватизации были исключены, девять, нежилые помещения и здание бывшей здание котельной, добавлены. Поступления в бюджет от приватизации этой недвижимости, как ожидается, составят около 90 миллионов рублей. Кроме того, на заседании были согласованы несколько сделок муниципальным унитарным предприятиям — Калугатеплосети, Управлению калужского троллейбуса и Калужским городским коммунальным электрическим сетям. В рамках часа контроля депутаты заслушали информацию о ходе реализации программы «Городская среда» и асфальтировании межквартальных проездов. Из 55 дворов, ремонт которых предусмотрен этой программой, сейчас готовы к сдаче 18. «Необходимо как можно скорее приступить к приемке выполненных работ. Строительный сезон подходит к концу, а в ходе приемки могут быть выявлены недоработки подрядчиков, которые необходимо будет своевременно устранить», — сказал глава городского самоуправления Александр Иванов, подчеркнув, что главным критерием оценки работы подрядчиков будет качество. Недоработок, как выяснилось на заседании гордумы, пока хватает. Депутат Владислав Сахарчук отметил, что далеко не всегда подрядчики устанавливают информационные щиты с информацией о том, что они планируют делать и когда намерены завершить ремонт. Михаил Смирнов раскритиковал качество ремонта дворов на Карачевской улице. Депутаты высказали и другие претензии. «Выделенных средств, а это порядка 100 тысяч рублей на каждый избирательный округ, совершенно недостаточно для полноценного ремонта проездов. В следующем году необходимо предусмотреть дополнительное финансирование, также городским властям следует изыскать возможности для ремонта ряда особо проблемных участков уже в текущем году», — сказала Марина Ставиская. В этом году планируется сделать ямочный ремонт в 40 межквартальных проездах. В 29 проездах ямы уже залатали. Завершить ремонт оставшихся планируется до 25 августа.
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