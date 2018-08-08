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Девять из десяти украинцев не могут отсудить свою зарплату
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Девять из десяти украинцев не могут отсудить свою зарплату 

Украина.ру 2 часа назад
Фото: Украина.ру
Только каждый девятый украинец пытается отсудить свою зарплату у работодателя.
Об этом сообщает Opendatabot.
По данным Госстата, на 1 июля украинские предприятия задолжали работникам более 2,72 миллиарда гривен заработной платы.
Однако в «Едином реестре должников» Минюста зарегистрировано только 878 предприятий, а общая сумма их долга по заработной плате составляет 323 миллиона. Это лишь 12% от общей суммы задолженности по зарплате, которую указывает Госстат.
«В эту базу данных вносятся только те предприятия-должники, в отношении которых применяют принудительное исполнение судебных решений. Это означает, что в реестр юридических лиц-должников по зарплате попадают только те предприятия, работники которых решили выбить свою зарплату через суд», — говорится в сообщении.
Подобная статистика появляется на фоне заявлений властей о росте средней зарплаты в стране при росте экономики только на 3%. Ранее экономист Андрей Новак заявлял о том, что рост средней зарплаты идет вразрез с ростом экономики. Методы подсчетов правительства эксперт подверг сомнению. «Такие показатели свидетельствуют, что треть населения страны должны получать как минимум 15 тысяч гривен», — сообщил экономист.
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