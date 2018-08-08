Девять из десяти украинцев не могут отсудить свою зарплату

Только каждый девятый украинец пытается отсудить свою зарплату у работодателя.

Об этом сообщает Opendatabot.

По данным Госстата, на 1 июля украинские предприятия задолжали работникам более 2,72 миллиарда гривен заработной платы.

Однако в «Едином реестре должников» Минюста зарегистрировано только 878 предприятий, а общая сумма их долга по заработной плате составляет 323 миллиона. Это лишь 12% от общей суммы задолженности по зарплате, которую указывает Госстат.

«В эту базу данных вносятся только те предприятия-должники, в отношении которых применяют принудительное исполнение судебных решений. Это означает, что в реестр юридических лиц-должников по зарплате попадают только те предприятия, работники которых решили выбить свою зарплату через суд», — говорится в сообщении.