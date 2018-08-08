Показатели ОТТ-подписок CBS «превосходят ожидания»

Выступая перед инвесторами CEO CBS Лесли Мунвес сказал, что компания продолжает «превосходить ожидания» по числу цифровых подписчиков.

Число ОТТ-подписчиков в США в 2019 году должно достичь 8 млн, на год ранее, чем было запланировано. У CBS в США два премиальных ОТТ-сервиса — CBS All Access и Showtime.

«Исходя из траектории роста и будущих трендов, к 2022 году мы получим 16 млн подписчиков в All Access и Showtime», — сказал Мунвес, — «Другими словами, мы планируем удвоить наши первоначальные целевые показатели всего за два года. И это без учета зарубежных подписчиков. Мы уже имели успех в Канаде и сейчас готовимся к выходу на рынок Австралии».

Он также подчеркнул важность того, что компания обладает собственным контентом, а также производит локальный контент на всех рынках.

В дополнение к премиальным ОТТ-сервисам, CBS также предлагает бесплатный ОТТ-сервис CBSN, новостной канал, и CBS Sports HQ. На прошлой неделе вещатель заявил о планах по запуску локальных новостных сервисов CBSN Local.

ИСТОЧНИК: Broadband TV News