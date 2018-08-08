Крупнейшего российского кинопрокатчика возглавит Вадим Верещагин

ЦПШ входит в холдинг «Газпром-медиа» , представитель холдинга подтвердил переход Степанова и не стал уточнять кто теперь возглавит кинокомпанию.

ЦПШ занимается прокатом и производством фильмов. Это крупнейший российский кинопрокатчик в нашей стране. Такие компании работают как посредники между продюсерами и кинотеатрами — они отвечают за продвижение картин, их расписание в кинотеатрах и т.д. Большую часть денег ЦПШ зарабатывает на прокате российских картин, также компания работает как местный представитель студии Paramount. Среди крупнейших релизов ЦПШ — «Движение вверх» (2,97 млрд руб., студия «Три Тэ Никиты Михалкова»), «Викинг» (1,5 млрд руб., студия «Дирекция кино») и «Экипаж» (1,5 млрд руб., «Три Тэ Никиты Михалкова »).

По данным «Бюллетеня кинопрокатчика», в рейтинге прокатчиков в России он занимает вторую позицию после WDSSPR — совместной компании Disney и Sony Pictures. В первой половине 2018 г. фильмы, прокатанные ЦПШ, собрали в России 4,7 млрд руб., что на 11,5% меньше чем за тот же период 2017 г. Падение произошло за счет меньшей кассы фильмов студии Paramount.

Вадим Верещагин работает в ЦПШ 10 лет, в 2008 г. он перешел в эту компанию из WDSSPR директором по прокату, в 2017 г. назначен заместителем гендиректора компании.

Степанов управлял ЦПШ больше четырех лет, с февраля 2014 г. До этого он долгое время специализировался на юридических вопросах, связанных с медиаиндустрией и рынком связи, у него большой опыт работы в госорганах. В 1998 г. Михаил Лесин , будучи министром печати и связи, пригласил Степанова на должность начальника правового управления министерства. После ухода Лесина Степанов перешел в гражданско-правовое управление администрации президента России , а в 2010 г. стал первым заместителем гендиректора Российском телевизионной и радиовещательной сети (РТРС). После того как Лесин возглавил «Газпром-медиа» он вновь нанял Степанова, теперь как гендиректора ЦПШ.

Кроме того, Степанов в последние два года активно занимался лоббированием интересов медийных и телекоммуникационных компаний. Он президент Медиа-коммуникационого союза (МКС), объединяющего крупнейших операторов связи и медийные холдинги. Также он до вчерашнего дня возглавлял национальную Ассоциацию кинопрокатчиков. Обе ассоциации вели переговоры с чиновниками при обсуждении проблем отрасли, разрабатывали поправки в профильные законы и так далее.