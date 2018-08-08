В Югре закроют завод-флагман деревообрабатывающей отрасли

Таежная Мортка всегда жила лесом. Полвека назад она была участком леспромхоза, а ныне это монопрофильный поселок городского типа с населением 3,5 тысячи человек. По одноколейке периферийного значения отсюда можно добраться до Екатеринбурга, по автомобильной дороге — до райцентра. Предполагалось, что шоссе проложат через болота дальше на юг, соединят Мортку с Тюменью, да надеждам этим, похоже, не сбыться: соседний регион давно уже не видит экономического резона тянуть тракт в огромный по территории, да малолюдный «Кондинский край». Так что для местных жителей свертывание единственного здесь солидного производства — потеря сокрушительная.

Изначально это был скорее социальный, нежели бизнес-проект, ведь без бюджетного субсидирования не обходилось, о возврате вложенных капиталов речи не шло Проект строительства завода по глубокой переработке древесины родился еще в конце прошлого века — кстати, не без участия тюменского бизнеса. Процесс затянулся, закупленное оборудование старело. В итоге инвестором и распорядителем стал Фонд поколений Югры. Его создавали для формирования из части налоговых поступлений стартового капитала для юных северян, вступающих в жизнь в XXI веке, но Фонд прогорел и приказал всем долго жить. Свыше 15 миллиардов рублей вложил он в различные «перспективные проекты», из них около половины было связано с лесопромышленным комплексом. В их числе и завод по выпуску МДФ (древесноволокнистых плит средней плотности) в Мортке, который открыли в 2005 году, и тогда в регионе его называли чуть ли не флагманом отрасли.

Скорее, это был социальный, нежели бизнес-проект, ведь без бюджетного субсидирования не обходилось. Хотя в отдельные годы завод показывал неплохой рост выручки, но о возврате вложенных капиталов речи не шло. Еще в 2014-м он работал, согласно официальным отчетам, на пике мощности — выдавал 50 тысяч кубометров продукции, причем не менее половины экспортировал. Однако резко обострившаяся среди отечественных поставщиков МДФ-плит конкуренция при снижении внутреннего спроса на товар обнажила проблемы предприятия. Связаны они с сильным износом оборудования и большими издержками. Увеличивающееся технологическое отставание от передовиков привело к непозволительно высокой себестоимости. Взлетевший курс доллара, казалось, спасет завод от разорения. Но и валюта не выручила.

По утверждению экс-директора завода Александра Худякова , оборудование давно требовало ремонта. План-минимум по быстрому техническому обновлению оценивался «всего-то в несколько сотен миллионов рублей». План-максимум, который вынашивала администрация фонда, тянул уже на миллиарды и требовал коренной реконструкции. То есть бюджет должен был в очередной раз раскошелиться.

Количество претензий к заводу от его контрагентов быстро росло. В их числе оказалась даже иранская фирма. Многие из партнеров потребовали начать процедуру банкротства. Объем неисполненных финансовых обязательств превысил 200 миллионов рублей. В начале нынешней весны цеха замерли, людей отправили в отпуска. Похоже, станочные линии больше не запустят. Рабочие до сих пор не могут в это поверить. Они предлагают погасить долги, говорят: «Не столь уж они велики. Лучше расплатиться, чем поселок сгубить».

Чиновники же не видят смысла затыкать бреши в насквозь прохудившемся корабле — все равно ко дну пойдет. В мае предприятие исследовали эксперты инжиниринговой компании. Их вывод неутешителен: оборудование местами в таком состоянии, что его пора пускать на лом. Починка делу не поможет — производство неконкурентоспособное, убытки будут увеличиваться. Перед недавней поездкой в Мортку губернатор попросила подготовить аналитическую записку с цифровыми выкладками. В ней, в частности, приведены суммарные дни простоя завода по годам. В 2015-м — 85 дней, в 2016-м — 139, в 2017-м — 248.

Вместе с тем губить поселок, как и менять его «лесохозяйственную специализацию», вроде, никто не собирается.

— Мы имеем промплощадку с инженерной инфраструктурой и отличную сырьевую базу, опытных специалистов в сфере заготовки и переработки древесины. На неплохом уровне социальная сфера поселка. Надо строить современное прибыльное предприятие. Какую именно продукцию выпускать — вопрос принципиальный, — говорит и.о. директора департамента промышленности Югры Алексей Михеев

Может, древесно-стружечные плиты. Или фибролитовые. Или ориентированно-стружечные, кои упоминаются как запасной вариант в стратегии развития городского поселения до 2030 года… Власти намерены провести аудит завода и подключают к этому немецкую компанию, с которой в июле предварительно договорились о поставке оборудования для модернизации АО «Югорский лесопромышленный комплекс». Хотя это акционерное общество, оно в полной собственности региона. Правительство автономии планирует до конца десятилетия приватизировать комплекс, а также найти инвестора для Мортки. В общем, перспективы отрасли, где доля деревопереработки в структуре обрабатывающего сектора промышленности вдвое больше, чем в Тюменской области, здесь связывают уже с частным бизнесом.

между тем Сейчас самая сложная задача для районных и окружных властей — трудоустройство сотрудников предприятия. Лишь малая их часть нашла работу. Вакансии предоставляют главным образом нефтепромысловые компании, а это означает переход на вахтовый образ жизни. Пока готовы к нему около 60 человек. Заводчанам гарантируют обучение новым профессиям и повышение квалификации за счет бюджета.