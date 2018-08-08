Врио губернатора Нижегородской области вошел в совет директоров «ГАЗа» 

Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин вошел в совет директоров компании «ГАЗ», следует из материалов производителя по итогам внеочередного собрания 8 августа. Никитин сменил в совете директоров «ГАЗа» бывшего губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева.
Также впервые в совет вошли: Илья Важенин, Вадим Гераскин, Анна Козлова и Ирина Пустограева, связанные с компаний «Базовый элемент» и Виталий Зархин из Prosperity Capital Management.
Свои места в совете сохранили: генеральный директор «Русских машин» Манфред Айбек, председатель совета директоров «Русских машин» Зигфрид Вольф, член совета директоров «Русских машин» Петер Кооб, вице-президент по коммуникациям «Группы ГАЗ» Елена Матвеева, советник генерального директора ФГУП НАМИ Максим Нагайцев, президент «Группы ГАЗ» Вадим Сорокин.
Компания «ГАЗ» одним из активов «Группы ГАЗ». Она выпускает легкие автомобили, коммерческую и строительно-дорожную технику. Группа с офисом в Нижнем Новгороде входит в холдинг «Русские машины» компании «Базовый Элемент» Олега Дерипаски.
Ранее сообщалось, что 6 апреля Минфин США ввел санкции против российских 24 физических и 14 юридических лиц. В список, в частности, попал бизнесмен Олег Дерипаска и принадлежащие ему компании — En+, «Группа ГАЗ», «Базовый элемент» и «Русал».