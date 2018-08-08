Ещё
Врио губернатора Нижегородской области вошел в совет директоров «ГАЗа»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.50
$
64.05
74.80
74.50
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.36
73.27
Индексы и котировки Brent
72.00
–1.28 Золото
1213.03
+0.18 РТС
1113.78
–0.14
Динамика валют
EUR / USD
08.08
1.1598
–0.0131
25.07
1.1728
07.08
02.08
29.07

Врио губернатора Нижегородской области вошел в совет директоров «ГАЗа» 

Rambler News Service 1 час назад
Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин вошел в совет директоров компании «ГАЗ», следует из материалов производителя по итогам внеочередного собрания 8 августа. Никитин сменил в совете директоров «ГАЗа» бывшего губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева.
Также впервые в совет вошли: Илья Важенин, Вадим Гераскин, Анна Козлова и Ирина Пустограева, связанные с компаний «Базовый элемент» и Виталий Зархин из Prosperity Capital Management.
Свои места в совете сохранили: генеральный директор «Русских машин» Манфред Айбек, председатель совета директоров «Русских машин» Зигфрид Вольф, член совета директоров «Русских машин» Петер Кооб, вице-президент по коммуникациям «Группы ГАЗ» Елена Матвеева, советник генерального директора ФГУП НАМИ Максим Нагайцев, президент «Группы ГАЗ» Вадим Сорокин.
Компания «ГАЗ» одним из активов «Группы ГАЗ». Она выпускает легкие автомобили, коммерческую и строительно-дорожную технику. Группа с офисом в Нижнем Новгороде входит в холдинг «Русские машины» компании «Базовый Элемент» Олега Дерипаски.
Ранее сообщалось, что 6 апреля Минфин США ввел санкции против российских 24 физических и 14 юридических лиц. В список, в частности, попал бизнесмен Олег Дерипаска и принадлежащие ему компании — En+, «Группа ГАЗ», «Базовый элемент» и «Русал».
Rambler News Service: последние новости
Два предприятия УВЗ намерены уволить более 50 сотрудников АНО «Цифровая экономика» поддержала кредитование под залог интеллектуальной собственности Юргенс заявил об отрицательном влиянии повышения пенсионного возраста на реформу ОСАГО
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Наказание за Крым: Америка выбрала новую жертву7
Названа реальная цена бензина229
Рубль пробил новую отрицательную отметку23
Рубль обвалился575
Налог на имущество рассчитают по-новому23
Видео
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
03:13
«Северный поток-2» прошел точку невозврата
Экономика Статьи
07:09
Правительство не смогло выполнить поручение Путина
Экономика
03:42
Украина оставила «Газпром» без денег
Компании Экономика
00:52
В Москве выставят на торги офисы Сбербанка
Недвижимость
03:57
Рынку новостроек пообещали возврат в СССР
Недвижимость
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
02:09
Россияне массово скупают ноутбуки
Личный счет Интернет
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:38
В России резко подорожает колбаса
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение