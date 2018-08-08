Акционеры «Группы ГАЗ» сменили 5 из 9 членов совета директоров компании 

МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Акционеры "Группы ГАЗ" на внеочередном собрании сменили 5 из 9 членов совета директоров компании, говорится в сообщении группы.
Так, по решению акционеров совет покинули финансовый директор "Русских машин" Марина Басова, директор по правовым вопросам «Русских машин» Александр Горлов, вице-президент по коммуникациям «Группы ГАЗ» Елена Матвеева, руководитель проектов высшей категории ГК «Ростех» Максим Нагайцев и бывший губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев.
На их места были избраны начальник управления международного и внутреннего контроля «Базового элемента» Илья Важенин, директор по связям с государственными органами, работе с естественными монополиями и обеспечению мер по защите ресурсов ОК «Русал» Вадим Гераскин, руководитель направления по обучению и развитию «Базового элемента» Анна Козлова, врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин и директор департамента региональной социальной политики «Базового элемента» Ирина Пустограева, следует из сообщения компании.
Таким образом, свои места в совете сохранили гендиректор корпорации «Русские машины» Манфред Айбек, председатель совета директоров корпорации «Русские машины» Зигфрид Вольф, член совета директоров корпорации «Русские машины» Петер Кооб и президент «Группы ГАЗ» Вадим Сорокин.
Акционеры на внеочередном собрании также утвердили в новой редакции устав компании и положение о совете директоров.