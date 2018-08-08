Акционеры «Группы ГАЗ» сменили 5 из 9 членов совета директоров компании

МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Акционеры "Группы ГАЗ" на внеочередном собрании сменили 5 из 9 членов совета директоров компании, говорится в сообщении группы.

Акционеры на внеочередном собрании также утвердили в новой редакции устав компании и положение о совете директоров.