Уральский министр предложил застраховать лифты в жилых домах

— В форс-мажорных обстоятельствах это позволит не только в короткий срок произвести ремонт, но и безболезненно возместить затраты на него. Другие источники финансирования для восстановления неисправных лифтов жителям будет найти проблематично, — подчеркнул Николай Смирнов

Предложение уже поддержал замглавы администрации Екатеринбурга по вопросам ЖКХ Владимир Гейко , посетовавший на вандалов, которые намеренно выводят из строя подъемники: поджигают лифтовые кабины, блокируют кнопки. Он уверен, что в случае ЧП многоквартирный дом не сможет оперативно собрать средства на замену лифта, стоимость которого превышает два миллиона рублей. Городской чиновник тоже считает единственным выходом страхование общего имущества жильцов многоквартирного дома, причем не только лифтов, но и, например, кровли. Идея начала воплощаться в жизнь — Гейко заявил, что городские власти уже прорабатывают со страховыми компаниями алгоритмы участия жителей в программе страхования жилья.

Собственники жилья при этом заволновались: кого обрадует перспектива увидеть в платежке дополнительную строку? К тому же ранее облправительство обещало, что никаких дополнительных сборов с жителей модернизация лифтового хозяйства не потребует.

Напомним, свердловская программа ускоренной замены лифтов стартовала в 2016 году. Тогда она называлась «1000 лифтов» и предусматривала замену выработавшего 25-летний ресурс оборудования в течение трех лет. Позже в нее включили дополнительные «подъемные единицы». Для замены лифтов между региональным фондом капремонта, подмосковным лифтостроительным заводом и одним из банков было заключено соглашение. Планировалось решить проблему в рассрочку: завод поставит оборудование, а затем в течение трех лет фонд ежемесячно равными долями будет расплачиваться с предприятием. Обещали, что удорожания оборудования при этом не произойдет.

По словам пресс-секретаря министерства энергетики и ЖКХ области Инны Зотиной, уже к осени 2017 года все включенные в программу лифты заняли свои места в шахтах. Но замену подъемников было решено продолжить.

— Количество требующего замены оборудования постоянно растет. Сейчас по программе предстоит заменить еще около 3,5 тысячи изношенных лифтов, — сообщила «РГ» Инна Зотина.

Представители ЖКХ перспективу страхования лифтов оценивают неоднозначно.

— Чтобы сберечь лифт, его действительно лучше застраховать. К тому же это вопрос не только комфорта, но и безопасности, — говорит директор НП «Ассоциация управляющих и собственников жилья» Евгения Милькова.

Однако цена вопроса, по ее выражению, не всем по плечу (точнее, по карману). Если крупные управляющие компании могут позволить себе подобные дополнительные расходы, то для небольших УК, а также товариществ собственников жилья они могут стать значительным бременем.

Этот вывод подтвердил председатель ТСЖ в Верх-Исетском районе Екатеринбурга. Он признался, что уже думал о страховании всех шести лифтов в доме, но остановила сумма расходов — около 100 тысяч рублей в год. Считает, нужен дифференцированный подход.

— Если лифты в доме относительно новые — 5-10 лет, не вижу в страховании большого смысла. Если оборудование старше, конечно, стоит подписать такой договор. Но жителям волноваться не нужно— все расходы «за счет заведения», они уже учтены в строке «содержание и ремонт жилья», — заверил председатель ТСЖ.

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По данным фонда капремонта Свердловской области, с начала реализации программы в многоквартирных домах Свердловской области заменено 1357 лифтов, 1116 новых подъемников установлено в 2016-2017 годах, оставшиеся — в первой половине 2018-го.

В общей сложности на обновление лифтового хозяйства затрачено более 2,2 миллиарда рублей. В ближайших планах регионального оператора — замена еще 274 подъемников.