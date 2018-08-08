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Власти Подмосковья предложили бизнесу открыть химчистки в Серебряных Прудах, Шаховской и Электрогорске
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Власти Подмосковья предложили бизнесу открыть химчистки в Серебряных Прудах, Шаховской и Электрогорске 

Агентство «Москва» 21 минуту назад
На территории Московской области в настоящее время работает более 420 химчисток, при этом в ряде муниципалитетов ощущается их нехватка. Об этом сообщили в пресс-службе министерства потребительского рынка и услуг региона со ссылкой на слова министра Владимира Посаженникова.
«На территории региона сегодня работает более 420 химчисток. При этом самое большое количество таких малых предприятий — в Одинцовском районе (40 химчисток) и Балашихе (36 химчисток).
Необходимо отметить, что в ряде муниципалитетов таких услуг явно недостаточно, а в Серебряных Прудах, Шаховской, Электрогорске и Орехово-Зуевском районе вовсе нет таких предприятий. И это — информация к размышлению для предпринимателей. Объем стартовых инвестиций для открытия подобного бизнеса — небольшой. Вместе с тем, при грамотной организации приемный пункт химчистки может обеспечить хороший и стабильный доход», — приводятся в сообщении слова В. Посаженникова.
Он добавил, что спрос на услуги химчисток имеет сезонность, при этом своего пика он достигает с августа по октябрь и с апреля по май. В то же время спрос на услуги прачечных более или менее стабилен в течение всего года.
По словам министра, наиболее востребованными услугами среди жителей Московской области являются чистка ковров (от 300 руб.), пуховиков (от 800 руб.), перьевых подушек (от 250 руб.), костюмной группы (от 500 руб.), а также стирка постельного белья и штор (от 150 руб.). В стоимость услуги включены обработка вещей химическими средствами, глажение и упаковка.
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