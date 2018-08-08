Соцработники осматривают квартиры малоимущих: нет ли признаков богатства

В Москве действует система электронных сертификатов для людей, которые нуждаются в помощи государства, будь то пенсионеры или малообеспеченные семьи. По этому сертификату они могут купить продукты, детские вещи или бытовую технику. Это отличная помощь людям, однако, как это часто бывает, бочка меда испорчена ложкой дегтя. Сотрудники социальных служб должны осмотреть квартиру нуждающегося, чтобы понять, действительно ли он живет очень бедно. И только после этого вынести вердикт: получит тот помощь или нет. Тем же, кто не привык открывать дверь посторонним, о сертификате можно забыть.

Напомним, что электронный купон переводят на вашу социальную карту в виде баллов, где один балл равен одному рублю. Этими деньгами можно расплачиваться в магазинах, которые входят в социальную программу. Получают такую поддержку пожилые москвичи и москвичи с инвалидностью, семьи с детьми и граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Главное условие — человек должен быть реально беден, его доход не может превышать 1,5 прожиточного минимума. Есть продуктовые сертификаты номиналом в 2000 рублей, социальные сертификаты на детские товары и товары длительного пользования — холодильники, телевизоры и другую технику, а также сертификаты по предоставлению инвалидам технических средств реабилитации.

Однако при получении этой помощи простым справкам о низких доходах уже не верят: сотрудникам необходимо лично удостовериться, не обманываете ли вы государство и не являетесь ли подпольным миллионером, желающим набить карманы за чужой счет.

Пенсионеры таким визитам не рады.

— Я обратилась в Бабушкинское отделение социального обслуживания за электронным сертификатом, — говорит пенсионерка Елена Максимова . — Они пришли ко мне домой, чтобы описать имущество. Смотрели, какого года выпуска холодильник, телевизор, стиральная машина, какой в квартире ремонт… Я, например, живу очень небогато, мне в квартиру стыдно людей пригласить. Однако гордость я еще не потеряла — очень неприятно, когда тебя оценивают другие люди…

Государство тоже можно понять: любителей халявы у нас много, и подчас это далеко не самые нуждающиеся. Вот сотрудники социальных служб и взяли на себя бремя блюстителей справедливости.

— Мы действуем на основании постановления правительства Москвы №215, — пояснил специалист отделения срочного социального обслуживания Бабушкинского района. — Для оценки условий малоимущих создается специальная комиссия. Причем посещение предусмотрено только при вторичном обращении. Например, если в квартире есть стиральная машина, а бабушка просит вручить ей сертификат на такую же — мы не можем удовлетворить ее просьбу. Но продуктовые сертификаты на 2000 рублей получают все. Если у пожилых людей есть дети, то это большой вопрос, почему старики обращаются за помощью, а родственники их не кормят. Хотя у нас нет таких законов, которые бы обязывали детей содержать родителей, но существуют же нормы морали! Если доступ в квартиру не был обеспечен, то сертификат они не получат — таковы правила.

Законно ли отказывать в получении помощи от государства, если человек не хочет пускать в дом посторонних?

— По закону к документам, которые должен предоставить человек в органы соцзащиты, прикладывается и акт обследования, — говорит адвокат Галина Гудкова . — Визит сотрудников соцзащиты не является способом унизить человека, а просто имеет целью выявить действительно нуждающихся граждан. Я считаю, что такой выход сотрудников можно оправдать, если человек просит выдать ему повторно сертификат на товары длительного пользования (холодильник, стиральную машинку, плитку), а не на продуктовый сертификат на 2000 баллов.

А вот адвокат Алексей Бондаренко считает, что визит сотрудников центра социального обслуживания грубо нарушает законное право людей на неприкосновенность частной жизни:

— У нас есть 137-я статья Уголовного кодекса о нарушении неприкосновенности частной жизни, а также есть высший закон — Конституция, которая тоже охраняет личное пространство гражданина. Постановления региональных органов не могут отменять Конституцию. Человек вовсе не обязан открывать дверь социальным работникам. Здесь главное — создать прецедент: нужно, чтобы кто-то обратился в суд, а лучше подать коллективное заявление о нарушении прав малоимущих. И тогда решением суда эта часть постановления, где говорится о посещении пенсионеров на дому, может быть отменена. А пострадавшие смогут рассчитывать на возмещение морального ущерба в размере по 15 000–20 000 рублей каждому.

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